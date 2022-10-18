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باماكو: قتل ثلاثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي الثلاثاء، لترتفع بذلك إلى 20 قتيلاً على الأقلّ حصيلة الضحايا الذين سقطوا في هذا البلد خلال اسبوع واحد نتيجة لهذا السلاح، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

ومنذ مطلع العام قتل عشرات الأشخاص بانفجار عبوات مماثلة في البلد الغارق في النزاعات.

وأكّد المركز الصحّي في بادياغارا لوكالة فرانس برس المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محليّة ومفادها أنّ ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة.

ولم ترد في الحال تفاصيل أخرى عن ملابسات المأساة.

وهذه ثالث عبوة ناسفة يسفر انفجارها في مالي في أقلّ من أسبوع عن سقوط قتلى.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر قُتل 11 مدنياً وأصيب عشرات آخرون بجروح في منطقة موبتي (وسط) عندما اصطدمت حافلة تقلهم بعبوة ناسفة.

والإثنين انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور آلية تابعة لبعثة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) في شمال البلاد مما أسفر عن مقتل أربعة من جنود حفظ السلام التشاديين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وتواجه مالي تمرّداً جهادياً انطلق من شمال البلاد في 2012 قبل أن يمتدّ إلى وسطها ومن ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

ويلجأ الجهاديون عادة لاستخدام الألغام والعبوات الناسفة اليدوية الصنع التي تنفجر عند الدوس عليها أو يمكن تفجيرها عن بُعد.

وخلص تقرير لـ"مينوسما" إلى أنّ العبوات الناسفة اليدوية الصنع والألغام تسبّبت العام الماضي بسقوط 103 قتلى و297 جريحاً في البلاد.