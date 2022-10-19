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إيلاف من بيروت: يحب الأميركيون أن يظنوا أن جيشهم لا يهزم إذا لم يعترض السياسيون الطريق. لكن الحقيقة المرة هي أن القوة الصلبة الأميركية ليست كما كانت عليه من قبل. هذه هي رسالة مؤشر القوة العسكرية الأميركية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج"، والذي يصف اتجاها مثيرا للقلق.

يصنف تقرير "هيريتيج" الجيش الأميركي على أنه 'ضعيف' و 'معرض لخطر متزايد من عدم القدرة على تلبية متطلبات الدفاع عن المصالح الوطنية الحيوية لأميركا'. التصنيف ضعيف، بانخفاض من 'هامشي' في العام السابق، هو الأول في تاريخ المؤشر منذ تسع سنوات.

يقيس المؤشر قدرة الجيش على الانتصار في صراعين إقليميين رئيسيين في وقت واحد - على سبيل المثال، صراع في الشرق الأوسط وصراع في شبه الجزيرة الكورية. قد يرغب الأميركيون في 'أن يكون العالم مكانا أبسط وأقل تهديدا'، كما يشير التقرير، لكن هذه الالتزامات هي جزء من استراتيجية الأمن القومي الأميركي.

ويقول تقرير "هيريتيج" إن الجيش الأميركي يخاطر بعدم القدرة على التعامل حتى مع 'صراع إقليمي رئيسي واحد' في الوقت الذي يحاول فيه أيضا ردع المارقين في أماكن أخرى. جف ضخ إدارة ترمب النقدي لمرة واحدة. ميزانيات البنتاغون لا تواكب التضخم، وتضطر الفروع إلى إجراء مقايضات حول ما إذا كانت ستكون حديثة أو كبيرة أو مستعدة للقتال الليلة. الانخفاض حاد بشكل خاص في البحرية والقوات الجوية.

البحرية في الويل

تقول البحرية الأميركية منذ سنوات إنها بحاجة إلى 350 سفينة إضافية على الأقل، إضافة إلى المزيد من المنصات غير المأهولة. مع ذلك، أظهرت البحرية 'عجزا مستمرا عن اعتقال وعكس الانخفاض المستمر في أسطولها'، كما يقول التقرير. من خلال أحد التحليلات، فقد حققت إنجازات أقل في خطط بناء السفن من قبل 10 سفن سنويا في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

من عام 2005 إلى عام 2020، نما الأسطول الأميركي إلى 296 سفينة حربية من 291، في حين نمت البحرية الصينية إلى 360 من 216. لا يتم كسب الحرب على الأرقام وحدها، ولكن الصين تعمل أيضا على تضييق الميزة التكنولوجية الأميركية في كل مجال من حاملة الطائرات إلى الصواريخ بعيدة المدى. وتريد البحرية بناء ثلاث غواصات من فئة فرجينيا سنويا، ولا تزال الولايات المتحدة تتمتع بميزة على بكين في هذه القوارب الهجومية السريعة.

لكن صناعة بناء السفن تقلصت وسط تراجع الطلب، وغمرت ساحات الصيانة التابعة للبحرية. إن تأخيرات الصيانة والأعمال المتراكمة هي نتيجة لتشغيل الأسطول بصعوبة بالغة: ففي يوم نموذجي من يونيو، تم نشر ما يقرب من ثلث أسطول السفن البالغ عددها 298 سفينة، أي ضعف متوسط الحرب الباردة.

سلاح الجو ضعيف جداً

الأمر أسوأ في سلاح الجو الذي يحصل على تصنيف 'ضعيف جدا'. يقول تقرير "هيريتيج" إن 'الطائرات القديمة أنتجت قوة جوية ستكافح بشكل كبير ضد منافس نظير'.

القوات المقاتلة والقاذفة تتقلص إلى حوالي 40 في المئة مما كان لدى أميركا في الثمانينيات. وتبطئ خدمة القوى الجوية مشترياتها من طائرات إف-35 حتى في الوقت الذي تحتاج فيه إلى طائرات حديثة للتعويض عن الأسطول الأصغر. الطائرات لديها معدلات منخفضة قادرة على المهمة، ما يقرب من 50 في المئة لطائرات F-22. يقول تقرير "هيريتيج" إن سلاح الجو 'تخلى حتى عن الوهم' بأنه يعمل على تحقيق هدف جاهزية الطائرات بنسبة 80 في المئة.

ولا يزال نقص الطيارين 'يقض أسس النظام'، و'الجيل الحالي من الطيارين المقاتلين، أولئك الذين كانوا يحلقون بنشاط على مدى السنوات السبع الماضية، لم يشهدوا أبدا معدلا صحيا للطيران التشغيلي'. حلق الطيارون المقاتلون 10 ساعات في الشهر في المتوسط في عام 2021، ارتفاعا من 8.7 في عام 2020، لكنهم ما زالوا أقل كثيرًا من الحد الأدنى البالغ 200 ساعة في السنة اللازم ليكونوا بارعين ضد خصم هائل.

المارينز أفضل حالًا

القصة ليست أفضل بالنسبة للجيش، الذي خسر 59 مليار دولار من القوة الشرائية منذ عام 2018 بسبب الميزانيات الثابتة والتضخم. يتقلص الجيش ليس كخيار بشأن الأولويات ولكن لأنه لا يستطيع تجنيد ما يكفي من الجنود - ما يقرب من 20،000 جندي في السنة المالية 2022.

سجل مشاة البحرية نتائج أفضل في المؤشر باعتباره الفرع الوحيد الذي يعبر عن خطة للتغيير وينفذها، ويعيد تنظيم حرب في المحيط الهادئ في مفهوم يعرف باسم Force Design 2030. لكن قوات المارينز تتقلص إلى 21 كتيبة مشاة، من 27 كتيبة في عام 2011. يعتمد نجاح مهمة مشاة البحرية على سفينة برمائية جديدة قد لا تتمكن البحرية من تسليمها.

سيصف البعض كل هذا بأنه مثير للقلق ويتساءلون لماذا لا يستطيع البنتاغون أن يفعل ما هو أفضل بميزانية قدرها 800 مليار دولار. هذا الأخير هو سؤال عادل والإجابة تتطلب الشراء وغيرها من التغييرات. لكن سيتعين على الولايات المتحدة أيضا إنفاق المزيد على الدفاع إذا أرادت حماية مصالحها. تنفق الولايات المتحدة حوالي 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الآن مقارنة بـ 5 إلى 6 في المئة في الثمانينيات. تقرير "هيريتيج" هو تحذير من أنه لا يمكنك ردع الحرب، ناهيك عن الفوز بواحدة، بثمن بخس.