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إيلاف من الرياض: يستعد موسم الرياض 2022 لافتتاح منطقة "فيا رياض" إحدى وأرقى مناطق الموسم الـ 15 الترفيهية، حيث من المقرر أن تكون من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة "بوليفارد رياض سيتي".



وبحسب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تعد "فيا رياض" منطقةً مميزةً بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية.



وتتميز المنطقة بتشكيلة استثنائية من الفعاليات والأماكن الفاخرة، حيث تضم فود ماركت عالمي، و 15 مطعمًا ومقهى، و22 متجرًا من أفخم العلامات التجارية الشهيرة، وفندقًا من خمس نجوم يعد من أرقى الفنادق في العالم، يأتي لأول مرة في المملكة.



ولمحبي الأفلام وعشاق السينما، جهزت منطقة "فيا رياض" بسبع قاعات سينما فاخرة وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط بخيارات عرض متنوعة.