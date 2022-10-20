قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أكدت موسكو الخميس أن نجل مسؤول روسي كبير أوقف في إيطاليا بطلب من واشنطن ، في قضية بيع غير قانوني لتقنيات أميركية إلى شركات أسلحة في روسيا.

وقالت السفارة الروسية في إيطاليا في بيان إن أرتيوم أوس نجل حاكم منطقة كراسنويارسك السيبيرية ألكسندر أوس اعتقل الاثنين في مطار مالبينسا في ميلانو.

وفي اليوم السابق أعلن القضاء الأميركي اتهام عشرات الأشخاص ببيع روسيا تقنيات أميركية تبين أن بعضها استخدم في ساحات القتال الأوكرانية.

وأرتيوم أوس متهم مع أربعة روس آخرين ووسطاء نفط فنزويليين، بشراء مكونات إلكترونية من الولايات المتحدة تهدف إلى تجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية من خلال الالتفاف على العقوبات المطبقة.

ويشتبه بأن هذه الشبكة استخدمت الشركة الوهمية نفسها لنقل مئات الملايين من براميل النفط الفنزويلي إلى روسيا والصين.

واعتقل مشتبه به روسي آخر في هذه القضية هو يوري أوريخوف الاثنين في ألمانيا، بحسب واشنطن.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها ستطلب تسليم الرجلين إلى الولايات المتحدة.

ودان حاكم كراسنويارسك ألكسندر أوس على تطبيق تلغرام الخميس اعتقال نجله، مشددا على أن "الطبيعة السياسية لهذه الاتهامات واضحة".

ويأتي توقيف أوس بينما تجري موسكو وواشنطن حاليًا مفاوضات لتبادل الأسرى، تشمل لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر المحكوم عليها بالسجن تسع سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.