قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



الفاتيكان: جدد الفاتيكان والصين لمدة سنتين اتفاقا تاريخيا أبرم العام 2018 حول المسألة الشائكة المتعلقة بتعيين الأساقفة الكاثوليك في الصين.

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان "الكرسي الرسولي وجمهورية الصين الشعبية اتفقا بعد مشاورات وتقييمات مناسبة، على تحديد صلاحية الاتفاق الموقت حول تعيين الأساقفة الموقع في 22 أيلول/سبتمبر 2018، مدة سنتين". وسبق للاتفاق أن جدد مرة أولى في 2020.