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دار السلام: يشارك أكثر من 300 شخص في إخماد حريق اندلع في جبل كيليمانجارو، الأعلى في القارة الأفريقية والواقع في شمال شرق تنزانيا، وفق ما أعلن قائد الشرطة الإقليمية السبت.

قال يحيى مدوغو إن الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، اندلع مساء الجمعة قرب مخيم كارانغا، حيث يأخذ متسلقو الجبال قسطاً من الراحة والواقع على ارتفاع حوالى 4000 متر على المنحدر الجنوبي "لسطح افريقيا" البالغ ارتفاعه 5895 متراً.

وقال لمحطة "تي بي سي" التلفزيونية العامة "لا يمكننا التعليق على اتساع رقعة الحريق في الوقت الحالي اذ ينصب الاهتمام على السيطرة على الحرائق".

لكن الحريق لم يعرقل الأنشطة السياحية على الجبل حالياً، وفق ما ذكر قائد الشرطة المحلية لمنطقة كيليمانجارو، نور الدين بابو، أمام الصحافيين.

وقالت هيئة المتنزهات الوطنية التنزانية في بيان مقتضب إن "حريقاً اندلع (...) في منطقة كارانغا" موضحة "لم يتم تحديد المصدر بعد لكن الجهود قائمة للسيطرة على الحريق".

وأشار مدوغو الى أن سكان المنطقة المحيطة من بين الأشخاص ال 300 الذين تمت تعبئتهم لاحتواء الحريق.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أتى حريق بالفعل على 95 كيلومترًا مربعًا من المنحدرات بدون تسجيل إصابات.

وكليمنجارو مدرج على قائمة التراث الانساني العالمي لمنظمة اليونسكو.