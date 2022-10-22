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القدس: أصيب إسرائيلي بجروح بالغة السبت في هجوم طعناً في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفادت الشرطة الاسرائيلية موضحة أنها أطلقت لاحقاً النار على المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وقالت الشرطة في بيان إن "مشتبها به طعن أحد المارة" في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وأضافت أن الضحية "أصيب بجروح بالغة ونقل الى المستشفى".

وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن الجريح يهودي متدين في العشرينات من عمره.

وتابعت الشرطة أن المشتبه به لاذ بالفرار بعد الهجوم، ولكن تم "تحييده" لاحقاً، أي أن عناصر الشرطة أطلقوا عليه النار، في حي الشيخ جراح الفلسطيني.

ولم تدل بمعلومات إضافية عن هوية المهاجم ولا عن حالته.

تصاعد التوتر

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.