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مدريد: سترسل إسبانيا "في الأشهر القليلة المقبلة" نحو خمس عشرة مقاتلة إلى بلغاريا ورومانيا لتعزيز وجودها العسكري على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي والمشاركة في استراتيجية ردع الحلفاء للتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسبانية السبت إن مدريد سترسل بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الاول/ديسمبر ست مقاتلات من طراز يوروفايتر و130 جندياً إلى بلغاريا، سينفذون "مهام تدريب للشرطة الجوية".

واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر حتى نهاية آذار/مارس 2023 يتوقع أن "تنشر" في رومانيا ثماني مقاتلات من طراز F18M وأيضاً 130 عنصراً من سلاح الجو.

كما نشر "رادار للمراقبة الجوية البعيدة المدى" منذ 17 تشرين الاول/أكتوبر في رومانيا في قاعدة شيتو وحتى نهاية آذار/مارس 2023 (أو حتى نهاية حزيران/يونيو 2023) بحسب البيان.

هذا الرادار الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، يسمح بـ"السيطرة على المجال الجوي في الجانب الشرقي من الناتو" بفضل 38 جندياً تم إرسالهم لتشغيله.

وبهذه الطريقة تشارك إسبانيا في جهود "الحلفاء في الرد والردع" كما أوضح البيان الذي حدد أن الأمر يتعلق بـ "توفير درع جوية بفضل زيادة وتيرة المهمات المنتظمة للقوات الجوية".

منذ شباط/فبراير 2022 وبدء الحرب في أوكرانيا، أرسلت إسبانيا 12 مقاتلة إلى بلغاريا وليتوانيا وإستونيا.