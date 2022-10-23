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الرياض: دخل موسم الرياض، الذي انطلق الجمعة، في نسخته الثالثة، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن حقق رقماً قياسياً جديداً في استخدامه لأكبر عدد من الطائرات المسيرة، بلغت نحو ألف طائرة، شاركت في تلوين سماء العاصمة الرياض، وإطلاق الألعاب النارية في حفل الافتتاح.

بدأت الفعاليات السبت، باستقبال الزائرين عبر افتتاح بوليفارد "رياض سيتي"، و"ونتر وندرلاند"، و"حديقة السويدي"، لتعلن بدء الموسم الأضخم في المنطقة، الذي يقدم خيارات ترفيهية متنوعة من التسوق والمتعة، ويساهم في خلق بيئة ترفيهية لجميع أفراد المجتمع.

وتوافد الحضور بأعداد كبيرة لحضور اليوم الأول من إعادة افتتاح البوليفارد، حيث نفدت التذاكر بعد دقائق معدودة على افتتاحه، وأتيح للزائرين التجول في المنطقة واستكشاف كل ما هو جديد وسط تجارب جديدة مشوقة، كممر البورد ووك، والتلذذ بمأكولات أشهى المطاعم العالمية، وتجربة التسوق الفاخرة، والاستمتاع بالأجواء والحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض المسرحية الأسبوعية.

مناطق جديدة 🌃

تجارب مختلفة ✨

أجواء مميزَّة وفوق الخيال راح نعيشها في #موسم_الرياض_2022 ❤️#إعلان_موسم_الرياضhttps://t.co/qMS4kXCOrppic.twitter.com/UQ0WKjx5WR — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 22, 2022

مناطق البوليفارد التسعة

كما استقبل الزائرون مناطق البوليفارد التسعة، وهي النافورة بمقاهيها الفاخرة ومطاعمها العالمية، التي تطل على إحدى أكبر البحيرات الصناعية في الرياض، وسكوير التي تقدم تجربة تسوق مميزة لعلامات تجارية عالمية ومحلية، بالإضافة إلى شاشاتها العملاقة التي تقدم تجربة بصرية مذهلة. ومنطقة جاردن بأشجارها العامرة التي تقدم تجربة فريدة لتناول الطعام بين الشجر، بالإضافة إلى منطقة موسيقى التي تشهد عروضاً موسيقية يومية على مسرحها الدائري، ومنطقة "تروكاديرو" لمحبي ألعاب "الأنمي"، وتضم مراكز ترفيهية شاملة، والمنطقة الثلجة «أفالانش» التي تضم أكبر زلاجة في العالم.

إضافة إلى منطقة ستديو التي تضم مسارح كبرى ستُعرض بها أشهر المسرحيات العربية على مدار الموسم، ومنطقة "سبورت" لمحبي الرياضة والألعاب الحركية، التي تحوي كذلك على مقهى لنادي الهلال وآخر للنصر، ويعدان من أشهر الأندية الرياضية في السعودية.

ويضم موسم الرياض بنسخته الثالثة، 15 منطقة، كل منها لها طابع ترفيهي خاص، وهي: "بوليفارد وورلد"، و"بوليفارد رياض سيتي"، و"ونتر وندرلاند"، إضافة إلى مناطق "المربع"، و"فيا رياض"، و"سكاي رياض"، و"لتل رياض"، و"رياض زوو"، و"إماجينيشن بارك"، و"ذا جروفز"، و"حديقة السويدي"، و"فان فاستفال"، و"واجهة الرياض"، و"سوق الزل"، و"قرية زمان".