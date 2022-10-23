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موسكو: وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد "أحرّ التهاني" لنظيره الصيني شي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة تاريخية.

وقال بوتين في بيان صدر عن الكرملين "سأكون سعيدًا بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتيْنا"، متمنيًا للرئيس الصيني "نجاحات جديدة (...) والصحة والازدهار".