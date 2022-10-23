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إيلاف من لندن: تم تسليم الدفعة الأولى من بطاقات عيد الميلاد من عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة إلى مئات الأشخاص الذين يحتفلون بعيد ميلادهم الـ 100 و 105.

وقال قصر باكنغهام "الذي علّق إرسال البطاقات بعد وفاة الملكة في سبتمبر" إن من بين مئات المستفيدين الذين تلقوا رسائل التهنئة الأولى قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

وكانت روث بارك بيرسون، التي خدمت في الخدمة البحرية الملكية النسائية، من أوائل من حصلوا على بطاقة. وبلغت السيدة بارك بيرسون التي تعيش في تادكاستر، شمال يوركشاير، من العمر 100 عام يوم الجمعة ،وكانت سعيدة عندما وصلت البطاقة "الجميلة" في اليوم التالي.

عهد الملك جورج

كانت بيرسون قد خدمت في عهد والد الملكة جورج السادس، وهي الآن تتلقى التهنئة من قبل الملك الخامس منذ الملكة فيكتوريا في حياتها. قالت: "أنت لا تفكر في ذلك حينها، ليس إلا بعد أن تدرك نوعًا ما كم عمرك فجأة. تعتقد يا إلهي، أتذكر الملك العجوز".

احتفلت المعمرة المولودة في غلاسكو - لديها ستة أطفال و 13 حفيدًا و 25 من أبناء الأحفاد - بإنجازها التاريخي وسط أسرتها، بما في ذلك أبناء عمومتها الذين قالت إنهم "لم يروا بعضهم بعضًا منذ سنوات".

كما أشارت إلى أنه حتى أحفاد أحفادها الصغار كانوا "سعداء بالتواجد بعضهم مع بعض" في "عيد ميلاد رائع حقًا".

أضافت بارك بيرسون: "هناك الكثير من الهدايا والزهور الرائعة، يمكنني أن أبدأ متجرًا لبيع الزهور تقريبًا".

فترة الحداد

لم يكن من ممكنًا تسليم البطاقات خلال فترة الحداد الرسمية بين 9 سبتمبر وجنازة الملكة الراحلة في 19 سبتمبر الماضي، وكذلك لبضعة أسابيع بعد ذلك في أثناء تصميم بطاقات جديدة وطباعتها.

هذه الرسائل التي لم يتم إرسالها تتم معالجتها بأسرع وقت ممكن خلال الأسابيع المقبلة. وتحتوي واجهة البطاقات على صورة للملك تشارلز الثالث وكاميلا، الملكة القرينة، تم التقاطها في صيف 2018.

يشار إلى أن إرسال الملك رسائل للاحتفال بأعياد الميلاد والذكرى السنوية الهامة هو تقليد يعود تاريخه إلى عام 1917، عندما تم إرسال برقية تمنيات طيبة من الملك جورج الخامس لأولئك الذين يحتفلون بعيد ميلادهم المائة أو الذكرى الستين للزواج.

توسع بارسال البطاقات

منذ ذلك الحين، توسعت بشكل كبير، حيث تم إرسال آلاف البطاقات للاحتفال بأعياد الميلاد الـ 100و 105، وكذلك للأزواج الذين يحتفلون بذكرى زواجهم الـ 60 و الـ 65 و الـ 70، إرسال رسائل أيضًا للاحتفال بكل حدث هام لاحق.

خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية، تم إرسال حوالي 1.3 مليون بطاقة من قصر باكنغهام للاحتفال بأعياد الميلاد والذكرى السنوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث وأقاليم ما وراء البحار البريطانية.

مع شيخوخة السكان في المملكة المتحدة، زاد عدد المستفيدين - في عام 1917 أرسل الملك جورج الخامس 24 برقية إلى المعمرين و 273 تم إرسالها في عام 1952 عندما أصبحت إليزابيث الثانية ملكة.

وبحلول عام 2014، اضطر المكتب المسؤول عن إرسال البطاقات إلى تعيين موظفين إضافيين حيث تجاوز العدد السنوي 7500.