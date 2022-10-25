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طهران: توفي رجل إيراني كان يعرف بـ"الأكثر قذارة في العالم" لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنّى "عمو حاجي" الذي لم يستحمّ على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك الى "إصابته بالمرض".

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية الى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".

وأشارت إرنا الى أنه قبل أشهر "وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية الى الحمام من أجل الاغتسال".