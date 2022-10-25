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إيلاف من لندن: أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين بتعيين أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض ووصفه بأنه "علامة فارقة''، لكنه فشل في نطق اسمه بشكل صحيح.

وأشاد بايدن، في حديث في البيت الأبيض بمناسبة عطلة ديوالي الهندية، بريشي سوناك، وهو أيضًا من أصل هندي، على "إنجازه الرائد" في توليه رئاسة الوزراء ليكون ثالث رئيس وزراء للمملكة المتحدة في عام 2022 ، وزار الولايات المتحدة مؤخرًا في ديسمبر 2021 للقاءات مع شركات الرعاية الصحية الخاصة.

يذكر (ديوالي) هو "مهرجان الأضواء" لمدة خمسة أيام ويحتفل به الهندوس والسيخ والجاين بانتصار الخير على الشر.

لكن الرئيس الأميركي تعثر في اسم سوناك، وقام بعدة محاولات فاشلة قبل أن يطلق عليه اسم "راشي سانوك"، وهي الأحدث في سلسلة طويلة من الزلات التي لن تؤدي إلا إلى تكهنات واسعة النطاق حول تدهور حالته العقلية.

أصغر زعيم



واصبح سوناك، المليونير البالغ من العمر 42 عامًا ورئيس صندوق التحوط السابق، أصغر زعيم في بريطانيا في العصر الحديث والثالث في أقل من شهرين حيث يعاني حزبه المحافظ فترة من الاضطرابات الكبيرة.

وكانت عائلة سوناك هاجرت إلى بريطانيا من الهند في الستينيات، وهي الفترة التي انتقل فيها الكثير من المستعمرات البريطانية السابقة إلى البلاد لمساعدتها في إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن: "لدينا أخبار بأن [ريشي سوناك] هو الآن رئيس الوزراء، علامة بارزة وهو أمر مهم".

وكان أجداد سوناك من ولاية البنجاب قبل تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين، الهند وباكستان ، في عام 1947 بعد انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني. واستقرت عائلته في المملكة المتحدة في الستينيات وولد في ساوثهامبتون عام 1980.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، إن بايدن سيتصل بسوناك في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه كان من البروتوكول أن ينتظر الرئيس الأميركي لتقديم تهنئته إلى ما بعد لقاء رئيس وزراء بريطاني جديد بالعاهل ودعوته رسميًا للحضور وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.