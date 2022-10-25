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الخرطوم: قُتل متظاهر سوداني دهسا بعربة تابعة لقوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى في الذكرى الأولى للانقلاب الذي قاده الجيش.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة موالية لأنصار الديموقراطية، إن مواطنا "قتل دهسا بعربة تابعة لقوات الانقلاب" في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم.