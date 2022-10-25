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إيلاف من بيروت: أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما بدا أنه علامات أثر في الوريد على يديه أثناء لقائه بالجنود، ما أثار شائعات عن خضوعه للعلاج من السرطان.

وفقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر فيه بوتين يشرف على التدريبات برفقة عدد من الجنود. شوهد في إحدى المرات يرتدي حماية الأذنين والنظارات ويتدرب على إطلاق النار من بندقية قنص. بعد وقوفه، أمسك بوتين إحدى ذراعي الجندي بيده، فظهرت على يده علامة واضحة.

قام مراسل موقع Kyiv Post الأوكراني جايسون جاي سمارت بتغريد مقطعي فيديو من الوزارة - أحدهما به عدة علامات مائية تجعل رؤية يدي بوتين أصعب والآخر بدون لقطة من يده.

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

آثار غير واضحة

وقالت ريبيكا كوفلر، المسؤولة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع عن العقيدة والاستراتيجية الروسية، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال : "أصل العلامات على يد بوتين، كما هو معروض في الفيديو الذي قدمه صحفي من كييف بوست، غير واضح".

كانت صحة بوتين موضع تساؤل من قبل، مع تفشي شائعات عن تدهور صحته زخمًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا. مع ذلك، سارع الكرملين إلى نفي هذه الشائعات. ويتفق الخبراء أيضًا على أن بوتين يبدو بصحة جيدة على الرغم من التقارير التي تشير إلى عكس ذلك.

قال الدكتور مارك سيجل، المساهم الطبي في فوكس نيوز: "ليس لديه مظهر شخص يعاني مرضًا مزمنًا مثل السرطان. فهو ليس منهكًا أو شاحبًا، لكن ليس كل شخص مصاب بالسرطان يبدو مصاباً بالسرطان. إلا أننا لا يمكننا استبعاد ذلك".

شائعات ضارة

على الرغم من الندوب على يده، قال سيجل إن بوتين لا يبدو كأنه شخص مصاب بالمرض. ومع ذلك، فإن هذا التنسيب نموذجي للمكان الذي يمكن فيه وضع خط في الوريد لمثل هذا العلاج. أضاف: "مظهر يديه المشوه يجعلك تعتقد أنه من الممكن أن يكون قد تلقى أكثر من علاج".

Video 2.

Why no watermarks on the video?



3/3 pic.twitter.com/x3DQpI7iEX — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

وذكر كوفلر أيضًا أن بوتين يتمتع بصحة جيدة، نظرًا لعدم وجود أدلة تثبت تدهور حالته، واتفق مع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز على أن بوتين "يتمتع بصحة جيدة تمامًا". وقال كوفلر لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "على عكس الشائعات حول تدهور صحة بوتين، فإن تقييمي هو أنه لا حالات شاذة في صحة بوتين الجسدية أو العقلية تشكل خطراً مباشراً على حياته".

تابع كوفلر ملاحظًا أن مثل هذه الشائعات جاءت من منافذ وشخصيات معارضة، وهي في الواقع ضارة للأميركيين والأوروبيين مع استمرار الحرب في أوكرانيا. أضاف: "التأثير الناتج لمثل هذه الروايات الكاذبة ضار. الشائعات حول إطاحة بوتين أو عجزه تنتهي بتوقعات غير واقعية بين الأميركيين والأوروبيين الذين يعتقدون أنه إذا ذهب بوتين، فستتوقف الحرب. إن عواقب عالم بدون بوتين ستكون كابوسًا على الغرب التعامل معه".