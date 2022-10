إيلاف من بيروت: أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما بدا أنه علامات أثر في الوريد على يديه أثناء لقائه بالجنود، ما أثار شائعات عن خضوعه للعلاج من السرطان.

وفقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر فيه بوتين يشرف على التدريبات برفقة عدد من الجنود. شوهد في إحدى المرات يرتدي حماية الأذنين والنظارات ويتدرب على إطلاق النار من بندقية قنص. بعد وقوفه، أمسك بوتين إحدى ذراعي الجندي بيده، فظهرت على يده علامة واضحة.

قام مراسل موقع Kyiv Post الأوكراني جايسون جاي سمارت بتغريد مقطعي فيديو من الوزارة - أحدهما به عدة علامات مائية تجعل رؤية يدي بوتين أصعب والآخر بدون لقطة من يده.

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud