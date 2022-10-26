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موسكو: أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان الأربعاء أنه سيسافر إلى روسيا الأسبوع المقبل لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف بناء على دعوة من الكرملين، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقال باشينيان، حسبما ذكرت وكالات روسية، "هناك دعوة من قبل الرئيس الروسي لعقد لقاء ثلاثي الأطراف في سوتشي في 31 تشرين الأول/أكتوبر. أكّدت مشاركتي".

وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان الجانب الأذربيجاني قد أكد حضوره أيضًا.

واوضح ان المسؤولين الثلاثة سيبحثون في الدرجة الاولى مسائل مرتبطة بـ"الاستقرار والامن" في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي ذي الغالبية الارمينية.

من جهته، لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ولم ينف الاربعاء انعقاد هذه القمة الاسبوع المقبل.

وقال للصحافيين "هناك تحضيرات للقاء ثلاثي مماثل، سيتم، لكننا سنبلغكم لاحقا المكان والموعد".

مواجهات

وتواجهت أرمينيا حليفة روسيا وأذربيجان المدعومة من تركيا، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وأدت الحرب في 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 جندي وانتهت بوقف لإطلاق النار تفاوضت بشأنه روسيا. وتنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها منذ عقود ونشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي لمراقبة هذه الهدنة الهشة.

لكن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اطلقا في الاشهر الاخيرة مبادرة للتفاوض حول معاهدة سلام، مع انهماك روسيا في حربها بأوكرانيا.

ورغم هذه المحاولات الغربية لا يزال الوضع غير مستقر. ففي ايلول/سبتمبر، قتل 286 شخصا على الاقل في مواجهات جديدة على الحدود بين ارمينيا واذربيجان.

ومنتصف تشرين الاول/اكتوبر، دعا فلاديمير بوتين نيكول باشينيان والهام علييف الى اجتماع جديد مشترك في روسيا من دون اعلان موعد محدد له.