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سيول: أعلنت شركة سامسونغ الكترونيكس الكورية الجنوبية العملاقة الخميس أن أرباحها التشغيلية في الفصل الثالث انخفضت بنسبة 31,39 بالمئة على أساس سنوي بعدما أرخى تباطؤ الاقتصاد العالمي بثقله على السلع الالكترونية الاستهلاكية.

وتراجعت عائدات قطاع شرائح الذاكرة البالغ الأهمية لدى سامسونغ، على ما قالت الشركة في بيان، مضيفة أن "الطلب على السلع الاستهلاكية لا يزال ضعيفا".

وهبطت الأرباح التشغيلية للفترة من تموز/يوليو إلى سبتمبر/أيلول 2022 مسجلة 10 تريليون وون (7 مليارات دولار) مقارنة بـ15,8 تريليون وون في نفس الفترة العام الماضي.

وجاءت النتائج في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشركة ترقية الرئيس الفعلي للشركة، لي جاي يونغ، الذي نال عفوا رئاسيا في آب/أغسطس على خلفية إدانة بالاحتيال، إلى منصب رئيس مجلس إدارة سامسونغ إلكترونيكس.

وقال لي في رسالة نشرت على منصة للشركة عقب ترقيته "بقاؤنا يعتمد على تكنولوجيا مستقبلية"، حسبما نقلت عنه وكالة يونهاب، مضيفا "يمكننا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة".

وتمثل نتائج الفصل أول تراجع في الأرباح على أساس سنوي خلال نحو ثلاث سنوات لسامسونغ إلكترونيكس، أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.

لكن الشركة قالت إنها سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 3,79 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، عند 76 تريليون وون.

وأكبر مصنع لشرائح الذاكرة في العالم هو الشركة الرئيسية المتفرعة من مجموعة سامسونغ العملاقة، أضخم تكتل شركات مملوك من عائلات والذي يهيمن على الأعمال في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

والتكتل أساسي لمتانة اقتصاد كوريا الجنوبية، إذ يعادل حجم مبيعاته الإجمالي خُمس الناتج المحلي الإجمالي الوطني.