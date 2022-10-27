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إيلاف من الرياض: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، 3 أوامر ملكية شملت تعيينات وإعفاءات، وإحالة لجهات التحقيق.

وشمل الأمر الملكي الأول تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتضمن الأمر الملكي الثاني تعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.

وجاء الأمر الملكي الثالث بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.