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إيلاف من الرياض: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، 3 أوامر ملكية شملت تعيينات وإعفاءات، وإحالة لجهات التحقيق.

وشمل الأمر الملكي الأول تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتضمن الأمر الملكي الثاني تعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.

#عاجل

بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد .. #أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 27, 2022

وجاء الأمر الملكي الثالث بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.