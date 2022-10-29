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بغداد: لقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح جراء انفجار صهريج داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس، بدون أن تتمكّن من أن تحدّد على الفور ما إذا كان الانفجار ناجماً عن حادث أو هجوم.

وقال مصدر طبي لفرانس برس إن "8 أشخاص قتلوا و20 آخرين أصيبوا بجروح" في الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد ووقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت "بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار".