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إيلاف من لندن: تواجه الحكومة البريطانية مطالب بإجراء تحقيق عاجل بعد ظهور تقارير عن اختراق روسيا لهاتف رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

ووصف الحزبان البريطانيان المعارضان الليبرالي الديمقراطي والعمال المزاعم بأنها "خطيرة للغاية" و "مثيرة للقلق".

ويُزعم أن عملاء يشتبه في أنهم يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اخترقوا الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابق خلال حملة قيادة حزب المحافظين الصيفية ، وتمكنوا من الوصول إلى تفاصيل المفاوضات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.

رسائل خاصة



كما تم الوصول إلى رسائل خاصة بين وزيري الخارجية ووزير الخزانة الأسبق كواسي كوارتنغ ، وفقا لما ذكرته صحيفة ميل يوم الأحد.

وبحسب ما ورد تم إخفاء هذه التفاصيل من قبل بوريس جونسون، الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت ، وسكرتير مجلس الوزراء سايمون كيس.

ولم تؤكد الحكومة هذه التقارير ولم تتمكن قناة (سكاي نيوز) من التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.

وفي حديثه إلى (سكاي نيوز) يوم الأحد ، أصر وزير التسوية مايكل غوف على أن الحكومة تأخذ القضايا الأمنية "بجدية لا تصدق". وقال: "لا أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث من خرق أمني، إن وجد".

بروتوكولات قوية



وقال: "ما أعرفه هو أن الحكومة لديها بروتوكولات قوية للغاية للتأكد من حماية الأفراد ، وكذلك حماية أمن الحكومة والأمن القومي أيضًا".

وأضاف غوف: "أعتقد أننا جميعًا يجب أن نكون حساسين ، لا سيما أولئك منا في الحكومة ، لحقيقة أنه كلما تحدثنا بالتفصيل عن هذه الأشياء ، كلما زاد خطر تقديم المعلومات للأشخاص الذين يرغبون في إلحاق الضرر بهذا البلد ومواطنيه".

ومن جهته، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود إنه لم يكن على علم بالحادث لكنه اطلع على التقارير.

وقال لشبكة (سكاي نيوز): "هذا تهديد مستمر من روسيا ، فهم يتحسنون بشكل أفضل في هذه الهجمات الإلكترونية والقرصنة. نتخذ أكثر الإجراءات صرامة للتأكد من عدم حدوث ذلك". واضاف "انه امر للجنة الامن والمخابرات ان تحقق اكثر".

وزير داخلية الظل



ورداً على التقرير، قالت وزيرة الداخلية في الظل إيفيت كوبر إن "المزاعم الخطيرة" تثير "أسئلة جدية حول سبب تسريب أو إحاطة هذه المعلومات أو هذه القصة في الوقت الحالي".

وقالت: "آمل حقًا أنه لم يتم تسريب لمحاولة تشتيت الانتباه عن بعض الأشياء الأخرى التي تحدث ، لأنه من الواضح أنني أعتقد أنه في الواقع يفعل العكس وعادل يثير مخاوف أوسع بشأن الطريقة التي لا تأخذ بها الحكومة هذه القضايا بجدية كافية فيما يتعلق بالأمن القومي ".



وأضافت أن الشخص الذي يجب أن "يقدم طمأنة بأن الحكومة لديها قبضة" هي وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ، لكنها "لا تستطيع فعل ذلك لأنها لا تزال غير قادرة على الإجابة على تلك الأسئلة الجادة حول انتهاكاتها الأمنية وسفراتها".

وقالت: أمر "لا يغتفر" إذا تم حجب المعلومات لحماية تراس".

الليبرالي الديموقراطي



في غضون ذلك ، دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى إجراء تحقيق عاجل وقالوا إن المزاعم تثير "أسئلة جدية" بالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق جونسون.

وتساءلت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب ليلى موران: "هل اخترق هاتف ليز تراس من قبل روسيا ، هل كان هناك تعتيم إخباري ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟".

وقالت: "إذا اتضح أن هذه المعلومات تم حجبها عن الجمهور لحماية محاولة ليز تروس للقيادة ، فسيكون ذلك أمرًا لا يغتفر. ولا يمكننا أن نسمح بوضع الألعاب السياسية لحزب المحافظين على مصالح البلاد وأمنها القومي".



وفي الأخير، قال متحدث باسم الحكومة إن هناك "أنظمة قوية" مطبقة للحماية من التهديدات الإلكترونية ، بما في ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء ونصائح حول كيفية حماية بياناتهم الشخصية"، لكنه أضاف: "نحن لا نعلق على الترتيبات الأمنية للأفراد".

