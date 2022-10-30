قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



هافانا: لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، حتفهم السبت إثر حادث اصطدام بين زورق يقل مهاجرين إلى فلوريدا وسفينة تابعة لخفر السواحل الكوبيين، على ما ذكرت السلطات الكوبية.

انقذ 18 شخصاً بعد الحادث الذي وقع في مياه شمال باهيا هوندا غرب كوبا، وفقًا لبيان وزارة الداخلية الكوبية.

وأضافت الوزارة أن ثلاث نساء ورجلا وفتاة لقوا حتفهم من دون الكشف عن هويتهم.

وصل القارب الذي كان يقل مهاجرين من الولايات المتحدة و "انتهك المياه الإقليمية الكوبية في إطار عملية اتجار بالبشر"، بحسب البيان الذي بثه التلفزيون الكوبي.

وأوضح البيان أن الحادث وقع بينما كان خفر السواحل يحاولون استجواب ركاب القارب.



سياسة هجرة قاسية

وحملت كوبا الولايات المتحدة المسؤولية معتبرة أن السياسة الأميركية "العدائية والقاسية" تشجع الهجرة غير الشرعية من خلال تسهيل إقامة المهاجرين الكوبيين الذين يصلون إلى شواطئها.

قدمت السفارة الأميركية في هافانا السبت تعازي الولايات المتحدة في تغريدة.

وقالت "بينما نعزز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة، نحذر من محاولات الهجرة غير النظامية الخطرة والمميتة أحيانًا".

غادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة بسبب نقص في المواد الأساسية وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ ثلاثين عاما، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.

وبين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وآب/أغسطس 2022، أوقف نحو مئتي ألف كوبي عند الحدود الأميركية في مقابل ثلاثين ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام شرطة الحدود الأميركية.

تعارض كوبا عمليات ترحيل المواطنين الكوبيين من الولايات المتحدة، وتطلق السلطات الأميركية سراح معظم المهاجرين من كوبا بعد وصولهم بشكل غير قانوني إلى البلاد بانتظار البت بشأن منحهم اللجوء.