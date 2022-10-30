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إيلاف من بيروت: نصح قصر باكنغهام ليز تراس بعدم تقديم قائمة تكريم طويلة بعد رئاستها القصيرة والكارثية للوزراء، وفقًا لشخصيات بارزة لديها خبرة في النظام. وقال أحد المصادر المطلعة على بروتوكول التكريم لصحيفة "أوبزرفر" إنه بالنظر إلى أن الوقت الذي قضته في رقم داونينغ ستريت سبعة أسابيع فقط وشابته أزمة اقتصادية حادة، فإن القصر يرى أن مكافأة الكثير من الحلفاء والأصدقاء غير ملائمة.

أضاف المصدر: "هذه المسلائل تتم بطريقة بريطانية للغاية، أعتقد أنه سيكون من الواضح أن هذا لن يكون صحيحًا. ستكون قضية… لا تريد أن تحرج الملك، أليس كذلك؟ هذا الوضع غير مسبوق على الإطلاق. أنا متأكد من أن الكثير من الناس سيقولون لليز أنه يمكنك الحصول على قائمة شرف، لكن يجب أن تكون صغيرة جدًا".

تابع المصدر: "كانت رئيسة وزراء حسنة النية. يمكنها فعل ذلك، لكن سيكون هناك الكثير من الضغط عليها من القصر".

يجب أن تكون متواضعة

وقالت شخصية بارزة أخرى خدمت في أعلى المستويات في وايتهول إن ليس هناك شك في أن تراس، بعد أن تم اختيارها بشكل صحيح لشغل منصب رئيس الوزراء، لها الحق في وضع قائمة تكريمات، وأن خليفتها - في هذه الحالة، سوناك - لم يكن من المتوقع أن يقف في طريقها. في حين لا توجد قواعد رسمية، يخضع النظام للاتفاقية التي تنص على أن كل ما يقترحه رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المتوقع أن لا يعارضه خليفته.

لكن المسؤول البارز في وايتهول أضاف: "أعتقد أن الناس سيتحدثون مع رئيس الوزراء لتوضيح أنه في هذه الحالة يجب أن يوضح أنه يجب أن يكون متواضعا للغاية. هناك مناقشات. في النهاية هم في الهبة أو الملوك وستكون هناك الكثير من المناقشات ".

منذ تركت تراس منصبها الثلاثاء الماضي، كان ثمة شائعات حول الأسماء المدرجة في قائمة تراس المحتملة، واقتراحات بأنها قد ترغب في ترقية صديقتها المقربة والمستشارة كواسي كوارتنيغ، التي أقالتها بسبب إخفاق الميزانية المصغرة، إلى مجلس النواب واللوردات. ينكر أصدقاء كوارتنيغ أنها تريد ذلك، ويصرون على أنها تريد البقاء عضوة في البرلمان.

مع عدم تقديم بوريس جونسون قائمة تكريماته الخاصة باستقالته بعد إطاحته في الصيف، ثمة قلق متزايد بين بعض أقرانه الحاليين من أن مجلس الشيوخ يواجه تدفقات جديدة كبيرة، عندما يكون الهدف هو تقليل الأعداد.

عندما غادر ديفيد كاميرون منصبه في عام 2016، تسبب بالقلق من خلال تكريم عدد كبير من موظفيه. من المعروف أن خليفته، تيريزا ماي، غضبت من عدد وهوية الأسماء المدرجة في قائمة كاميرون، لكنها خلصت إلى أنها لا تستطيع الوقوف في طريق سلفها، لأن هذا من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "غارديان" البريطانية