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اوسلو: سترفع النروج، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتشارك حدوداً مع روسيا في القطب الشمالي، مستوى جهوزيتها العسكرية، على ما أعلن رئيس وزرائها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم رصد أي تهديد مباشر ضد المملكة.

وقال يوناس غار ستوره خلال مؤتمر صحافي "سترفع وزارة الدفاع اعتباراً من الغد (الثلاثاء) مستوى الجهوزية في النروج".

وأضاف "ليس لدينا اليوم أي سبب للاعتقاد أن روسيا تريد جر النروج أو أي بلد آخر مباشرة إلى الصراع، لكن الحرب في أوكرانيا تجعل من الضروري على كل دول الناتو أن تكون أكثر حذراً".