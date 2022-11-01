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روما: أثار تعيين نائب يميني متطرف في الحكومة الإيطالية، تم تصويره عام 2005 واضعا شارة نازية، جدلا وإدانة من المعارضة الثلاثاء.

وعُيّن غالياتسو بينيامي النائب على لائحة حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الاثنين وزيرًا مفوضًا للبنى التحتية.

صور هذا المحامي البالغ من العمر 47 عامًا خلال حفلة في عام 2005 يرتدي زيا أسود ويضع شارة تحمل صليبا معقوفا على ذراعه اليسرى.

وكتب نائب الحزب الديموقراطي ماركو فورفارو على تويتر أن تعيينه "جريمة بحق الدستور وذكرى وتاريخ وضحايا الصليب المعقوف".

وأضاف "العار عليكي جورجيا ميلوني".

ودان غالياتسو بينيامي في بيان "جميع أشكال الشمولية وتقييد حرية التعبير ومناهضة الديموقراطية" واصفا النازية بأنها "شر مطلق".

وقال إن صورة عام 2005 التقطت "في حفلة خاصة" و"اعتذرت عنها أكثر من مرة".

وانتقدت المعارضة اليسارية الاثنين تعيينات اخرى.

وكان كلاوديو دوريغون اقترح في وزارة العمل عام 2021 تغيير اسم حديقة في لاتينا جنوب روما من اسمي قاضيي المافيا المقتولين جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، الى اسم أرنالدو موسوليني شقيق الدكتاتور. وكان الجدل ارغمه على الاستقالة.