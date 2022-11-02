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مدريد: أعلن مكتب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء من كييف تسليم 30 سيارة إسعاف إلى السلطات الأوكرانية وأنه "سيقف على الآثار المدمرة للهجمات الروسية".

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الباريس "سيبقى طوال اليوم في زيارة رسمية" للعاصمة الأوكرانية حيث سيسلم "دفعة من 30 سيارة إسعاف من الحكومة الإسبانية وسيحيي ذكرى ضحايا الحرب".

وتابع البيان "طوال اليوم سيعقد اجتماعات مؤسساتية وسيتفقد الآثار المدمرة للهجمات الروسية على المدينة والمناطق المحيطة بها".

في الصور التي نشرتها الوزارة، يظهر الباريس الذي وصل ليل الثلاثاء الأربعاء من بولندا وفقا لمكتبه، في محطة كييف للقطارات.

منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، أرسلت الحكومة الاسبانية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز مساعدات إلى أوكرانيا خصوصاً عسكرية ومؤخراً مولدات كهرباء بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وكان زار كييف في نيسان/أبريل لإظهار تضامنه مع حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأعلن عن مساعدة عسكرية إضافية.