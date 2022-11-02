قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: دعا الكرملين الأربعاء جميع الأطراف إلى التزام "الهدوء" بعد أن أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ أرض-جو، الأمر الذي أثار القلق في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "ينبغي على جميع أطراف هذا النزاع تجنب القيام بأي إجراء من شأنه تصعيد التوترات" مشيراً إلى أن "الوضع في شبه الجزيرة متوتر بالفعل" داعياً "الجميع إلى التزام الهدوء".