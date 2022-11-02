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إيلاف من لندن: قال خبير اقتراع برلماني بريطاني إنه رغم بعض بوادر الانتعاش في ظل حكم ريشي سوناك، سيجد المحافظون صعوبة بالغة في الفوز في الانتخابات العامة المقبلة.

وقال السير جون كيرتس، رئيس مجلس الاقتراع البريطاني، إنه بينما يتمتع سوناك بشعبية أكبر كثيرًا من حزبه، من غير المرجح أن يغفر الناخبون المحافظين للاضطراب الاقتصادي في ظل رئاسة ليز تراس.

أضاف في مؤتمر صحفي في وستمنستر، حيث مقر البرلمان، الأربعاء: "لم تنج أي حكومة ترأست وسط أزمة مالية في نهاية المطاف في صناديق الاقتراع. ولا ينسى الناخبون أن الحكومات أجبرت على القيام بتغيير جذري في الأسواق المالية".

متفردة بالسقوط

وأشار كيرتس إلى أن تراس كانت "فريدة من نوعها" كقائد جديد في السقوط لتأمين "شهر العسل لحكومتها" بعد استبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء في سبتمبر.

وتابع: "أعتقد أنه يمكن القول إن هذا سيء كما كان من قبل بالنسبة للحكومة"، مشيرًا إلى تداعيات الميزانية المصغرة التي قدمتها مع مستشارها كواسي كوارتينغ، والتي تركت المحافظين وراء حزب العمال بأكثر من 30 نقطة في معظم استطلاعات الرأي.

مع ذلك، يتمتع سوناك "بشعبية نسبية" واستطلاعات الرأي تقدّمه على زعيم حزب العمال كير ستارمر في ما يتعلق بمسألة من هو الأقوى في الاقتصاد.

ختم رئيس مجلس الاقتراع البريطاني: "السؤال الحقيقي هو: إلى أي مدى سيتمكن سوناك من تحويل شعبيته الشخصية إلى شعبية لحزبه".