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واشنطن: أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن أملها في أن يحترم المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية المقبلة حقوق الأقليات فيما يبدو أن بنيامين نتانياهو يتجه للعودة إلى السلطة مع حلفائه من اليمين المتشدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل "كانت دائماً قائمة على مصالحنا المشتركة لكن أيضاً على قيمنا المشتركة".

وأضاف "نأمل في أن يواصل كل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مشاركة قيم المجتمع الديموقراطي المنفتح بما يشمل التسامح والاحترام للجميع في مجتمع مدني لا سيما مجموعات الأقليات".

ولم يعلق برايس بشكل مباشر على الانتخابات، مع إعلان النتائج الجزئية فقط حتى الآن.

وعلاقة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول في المنصب، كانت متوترة مع الديموقراطيين الأميركيين.

وتابع نيد برايس "لن نتكهن بحكومة لم تتشكل بعد"، مردفاً "لكن أيا كانت، لدينا علاقة وثيقة وراسخة مع إسرائيل".