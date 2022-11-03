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واشنطن: أعلن البنتاغون الأربعاء أنه وافق على صفقة محتملة بقيمة 6,35 مليار دولار لبيع استراليا 24 طائرة نقل من طراز "سي-130 جاي-130" (سوبر هركليز) ومعدات أخرى.

وقال البنتاغون في بيان إن "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة أستراليا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويد سلاح الجو الملكي الأسترالي ببدائل لتجديد أسطوله المتقادم من طائرات النقل، ما يضمن قدرات نقل جوية موثوقة".

كما وافقت وزارة الخارجية الأميركية أيضا على الصفقة المحتملة وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس.

وتحتاج الصفقة الى أن يقرها المشرّعون الأميركيون، ولكن هذا مجرد إجراء شكلي في هذه الحالة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأميركية أن "عملية البيع المقترحة هذه ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة"، مضيفا أن "أستراليا أحد أهم حلفائنا في غرب المحيط الهادئ".