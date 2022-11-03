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إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 4 من القلة (أليغارشيا) الذين مكّنوا بوتين من تعبئة الصناعات الروسية لدعم جهوده العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن من بين أولئك الذين تمت الموافقة على فرض عقوبات عليهم، يوم الأربعاء، ألكسندر أبراموف وألكسندر فرولوف ، الذين تم استهدافهم لمشاركتهم في قطاعات الاستخراج والنقل والبناء.

ويُعتقد أن الرجلين المعروفين بكونهما شركاء أعمال في رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم، كانا من المالكين لحصص كبيرة في شركة تصنيع الصلب الروسية Evraz plc ، تبلغ قيمتها الصافية العالمية 4.1 مليارات جنيه إسترليني و1.7 مليار جنيه إسترليني على التوالي، ويقال إن لديهما استثمارات عقارية في المملكة المتحدة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: يواصل بوتين الاعتماد على عصابته من النخبة المختارة للحفاظ على سيطرته على مجمعه الصناعي وتغذية غزوه غير القانوني لأوكرانيا. نحن اليوم نفرض عقوبات على أربعة حكام إضافيين يعتمدون على بوتين في مناصبهم في السلطة ويمولون بدورهم آلته العسكرية.

أضاف: من خلال استهداف هؤلاء الأفراد ، نقوم بتكثيف الضغط الاقتصادي على بوتين وسنواصل القيام بذلك حتى تسود أوكرانيا.

وقال كلييفرلي: يُعاقب اليوم أيضًا أيرات شايمييف، الذي تقدر ثروته العالمية بنحو 902 مليون جنيه إسترليني، وألبرت شيغابوتدينوف ، الذي تقدر ثروته العالمية بنحو 977 مليون جنيه إسترليني. ومثل أبراموف وفرولوف ، كلاهما يخضعان لحظر السفر وتجميد الأصول وعقوبات النقل.

معالجة الكيماويات

تسيطر مجموعة AO TAIF ، التي يشغل شيغابوتدينوف فيها منصب المدير العام والرئيس التنفيذي على ما يقدر بنحو 96 في المئة من معالجة الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة تتارستان في روسيا ، بما في ذلك إنتاج النفط الخام. تُعرف أيضًا بأنها واحدة من أكبر منتجي المطاط الصناعي في العالم ومنتج رئيسي للبلاستيك.

كما أن شايمييف هو الرئيس التنفيذي لشركة النقل والبناء المملوكة للدولة، OAO Tatavtodor. وتوسعت تصنيفات عقوبات المملكة المتحدة ضد الأوليغارشية، لتستهدف أولئك الذين يعملون في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم آلة بوتين العسكرية الصناعية.

وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 1200 فرد و 120 كيانًا ، بما في ذلك أكثر من 120 أوليغارشيًا بقيمة صافية تزيد عن 140 مليار جنيه إسترليني.

العقوبات طالت هؤلاء

في الآتي معلومات عن الأيغارشيا الأربعة الذين طالتهم عقوبات المملكة المتحدة:

• ألكسندر غريغوريفيتش أبراموف هو مدير غير تنفيذي سابق لشركة Evraz PLC. وفي هذا الدور ، شارك أبراموف في الحصول على منفعة من حكومة روسيا أو دعمها من خلال العمل كمدير في شركة Evraz PLC ، وهي كيان يعمل في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للحكومة الروسية، وهي قطاع الصناعات الاستخراجية ، و قطاع النقل ، وقطاع البناء. وتشير التقارير إلى أن صافي ثروة أبراموف يقدر بنحو 4.1 مليار جنيه إسترليني. وسيخضع أبراموف لحظر السفر وتجميد الأصول وعقوبات النقل.

• ألكسندر فلاديميروفيتش فرولوف هو مدير سابق ومدير تنفيذي سابق لشركة Evraz PLC. وفي هذا الدور شارك في الحصول على منفعة من حكومة روسيا أو دعمها من خلال العمل كمدير في Evraz PLC، وهي كيان يعمل في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للحكومة الروسية ، وهي قطاع الصناعات الاستخراجية، وقطاع النقل، وقطاع البناء. وتشير التقارير إلى أن صافي ثروة فرولوف يقدر بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني. وسيخضع لحظر السفر وتجميد الأصول وعقوبات النقل.

• أيرات شايمييف هو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة OAO Tatavtodor ، وهي شركة نقل وإنشاءات كبيرة مملوكة للدولة تعمل في مجال إنشاء وصيانة الطرق السريعة العامة في روسيا. في هذا المنصب، شارك شايمييف في الحصول على فائدة من حكومة روسيا أو دعمها من خلال العمل كرئيس تنفيذي في OAO Tatavtodor ، وهي كيان يعمل في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للحكومة الروسية ، وهي قطاع النقل ، و قطاع البناء. وتشير التقارير إلى أن صافي ثروة شايمييف يقدر بـ 902 مليون جنيه إسترليني. وسيخضع لحظر السفر وتجميد الأصول وعقوبات النقل.

• ألبرت كاشافوفيتش شيغابوتدينوف هو المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات AO TAIF ، التي تضم شركات تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والمعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية الروسية. في هذا الدور ، شارك شيغابوتدينوف في الحصول على فائدة من حكومة روسيا أو دعمها من خلال العمل كرئيس تنفيذي في مجموعة شركات AO TAIF ، وهي كيان يمارس أعماله في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للحكومة الروسية ، وهي الطاقة والخدمات المالية والمعلومات وقطاعات الاتصالات والتقنيات الرقمية. وتشير التقارير إلى أن صافي ثروة شيغابوتدينوف يقدر بحوالي 977 مليون جنيه إسترليني. وسيخضع لحظر السفر وتجميد الأصول وعقوبات النقل.