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إيلاف من لندن: تشير التقديرات إلى أن الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي سيرتفع بنسبة 40 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت دراسة إن المملكة المتحدة تخاطر بالتخلف إذا لم تُمنح المدارس الموارد اللازمة لتعليمها، وحذرت من أنه يتعين تضمين علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (AI) في المناهج الدراسية لملء وظائف المستقبل.

وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الوظائف التي تتطلب مثل هذه المهارات سيرتفع بنسبة 40 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة - لكن مع اعتماد 15 في المئة فقط من الشركات البريطانية للذكاء الاصطناعي، ويقول تقرير إن الدولة تخاطر بالتخلف عن الركب.

طلب متزايد

بحسب قناة "سكاي نيوز"، تشير الأبحاث التي أجرتها "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن تدريس مهارات الذكاء الاصطناعي في المدارس الثانوية قد يساعد في سد الطلب المتزايد على علوم الكمبيوتر والأدوار الأخرى المماثلة ، مما يدعم متوسط 71 مليار جنيه إسترليني من الناتج الاقتصادي سنويًا حتى عام 2030.

ووفقًا لمؤسسة الاستطلاع يوغوف YouGov، يدعم 72 في المئة من معلمي المدارس الثانوية بذل جهد نشط لزيادة التعليم والموارد حول الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر. بدونها، يخشى 75 في المئة وجود فجوات طويلة المدى في المهارات.

ولكن من بين معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذين شملهم الاستطلاع، كان 64 في المئة لديهم وصول محدود إلى موارد علوم الكمبيوتر - ارتفع إلى 79 في المئة عند التركيز على الذكاء الاصطناعي.

وتم أيضًا استطلاع رأي أطفال المدارس الثانوية - وكان 33 في المئة منهم قد سمعوا فقط عن الذكاء الاصطناعي من خلال أفلام وكتب الخيال العلمي.

وتم إجراء البحث بتكليف من "أمازون"، التي عملت مع عالم المستقبل الدكتور إيان بيرسون لتجميع قائمة من وظائف علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي المبتكرة التي يمكن أن تكون متاحة في السنوات المقبلة.

فكرة خاطئة

وقال بيرسون إن هناك "فكرة خاطئة" مفادها أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الأشخاص بالجملة في مكان العمل، وأصر على أن البشر يظلون مهمين حتى لبعض الأدوار الأكثر مستقبلية.

أضاف: "لا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا حيويًا في مستقبلنا، ولكن الأمر أكثر بكثير من مجرد تطوير الأجهزة - فنحن بحاجة إلى أشخاص في كل مرحلة من العملية لتحقيق تقدم حقيقي".

تابع بيرسون: "هناك مفهوم خاطئ حقيقي حول تطوير التقنيات، ومن خلال وضع قائمة الوظائف المستقبلية هذه، أردنا توضيح ليس فقط المكان الذي نرى فيه الذكاء الاصطناعي يدعم عالم العمل في الغد، ولكن مدى أهمية الأشخاص في هذه العملية".

بحسبه، ما يقرب من نصف (47 في المئة) الطلاب الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يفهمون الوظائف التي يمكنهم القيام بها في المستقبل والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، لذلك نأمل في أن نعرض عليهم هذه الوظائف المبتكرة والمثيرة والمهارات المطلوبة، يمكننا أن نلهمهم عليهم أن يأخذوا في الاعتبار الأدوار داخل التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر".

مهارات أليكسا

أطلقت أمازون أيضًا برنامجًا لتلاميذ المدارس الثانوية لإنشاء مهارات "أليكسا" الخاصة بهم لتعزيز قضية إيجابية في مجتمعهم. وهذه المهارات هي أوامر يمكن تخصيصها للمساعد الصوتي العملاق التكنولوجي في كل مكان ، والأكثر شيوعًا لأشياء مثل تشغيل الأضواء وتشغيل الموسيقى.

وسيتمكن المعلمون والمعلمون من الوصول إلى خطط ومواد الدروس المجانية كجزء من المخطط، وقد تمت دعوة الطلاب المحليين إلى مقر أمازون بلندن للحصول على بعض الإلهام.

وقالت شركة "أمازون" إن هذا التحدي يشكل جزءًا من مبادرة Future Engineer الأوسع لها والتي توفر مخططات المنح وتدريب المعلمين والبرامج التعليمية عبر الإنترنت المتعلقة بعلوم الكمبيوتر.

الـ10 الأفضل

في الآتي قائمة بأفضل 10 وظائف في المستقبل: