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واشنطن: أكّد النائب الجمهوري كيفين مكارثي الأربعاء أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب، فيما بدت موجة مد المحافظين في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة محدودة أكثر مما كان متوقعاً.

وقال مكارثي في خطاب ألقاه منتصف ليلة انتخابات متوترة كان فرز الأصوات مستمراً فيها "من الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب".

وأضاف "عندما تستيقظون غداً سنكون في الأغلبية، وستكون نانسي بيلوسي من الأقلية" في إشارة إلى الرئيسة الحالية لمجلس النواب البالغة 82 عاماً.

وتابع "الشعب الأميركي مستعد لأغلبية تقدم توجهاً جديداً يعيد وضع أميركا على المسار الصحيح. الجمهوريون مستعدون لتسليم ذلك".

ومكارثي هو المرشح الأوفر حظاً ليصبح الرئيس الجديد لمجلس النواب، وهو منصب كان يتوق إليه منذ سنوات.