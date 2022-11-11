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جنيف: حذّر برنامج الإغذية العالمي الجمعة من أنّ شمال موزمبيق، المنطقة التي تشهد هجمات الجماعات المسلّحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية منذ خمس سنوات، تواجه نقصاً خطيراً في الغذاء وتحتاج إلى 51 مليون دولار للتعامل مع هذه الأزمة.

وتقدّم وكالة الأمم المتحدة حالياً مساعدات غذائية لمليون شخص، لكن قد تضطر إلى تعليق المساعدات في شباط/فبراير 2023، في ذروة الحاجة، إذا لم تتلقَّ 51 مليون دولار إضافية.

وقالت مديرة برنامج الاغذية العالمي في الموزامبيق أنتونيلا دابريل خلال مقابلة عبر الفيديو من مابوتو مع صحافيين في جنيف، "الوضع كارثي والناس يعانون".

وأضافت "لدينا مشكلة تمويل خطيرة. سيضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق المساعدة الضرورية لإنقاذ حياة مليون شخص بحلول شباط/فبراير إذا لم نتلقَّ التمويل الآن".

التمويل محدود

منذ نيسان/أبريل، لا يقدّم البرنامج سوى نصف الحصص بسبب التمويل المحدود والحاجات المتزايدة.

وشباط/فبراير هو شهر محفوف بالمخاطر بشكل خاص، حيث ينتظر المزارعون الحصاد فيما بات الغذاء أغلى، وهو أيضاً موسم الأعاصير.

وتعدّ مقاطعة كابو ديلغادو بؤرة العنف الإسلامي الذي خلّف أكثر من 4300 قتيل ومليون نازح.

كما أنها المقاطعة الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي حيث يعاني 1,5 مليون شخص من مستويات عالية من سوء التغذية.