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واشنطن: شهدت دول القارة الأميركية زيادة كبيرة في زراعة الكوكا وإنتاج المخدرات منها، وفق ما أعلنت منظمة الدول الأميركية الجمعة.

وأوضح تقرير عام 2022 عن إمدادات المخدرات في الأميركتين خلال المرحلة الممتدة ما بين 2016 و2020 أن الكوكايين يكتسب زخماً في كل أنحاء المنطقة، إذ ارتفعت المضبوطات فيها من 911 طناً مترياً عام 2016 إلى 1091 طناً عام 2020.

وأظهرت البيانات المتعلقة بكولومبيا أن "الإنتاجية زادت بسبب التغييرات في المعالجة واستخدام أنواع مختلفة من الكوكا مع عمر إنتاجي أطول"، بحسب ما ورد في التقرير، وهو ما ينطبق أيضاً على البيرو.

وباتت المختبرات تتمتع بقدرة أكبر وتوفر إنتاجاً أسرع، وأصبح متاحاً لها أكثر الاستحصال على المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صناعة الكوكايين، كحامض الكبريتيك وبرمنغنات البوتاسيوم.

تحسين الإنتاجية

ساهمت كل هذه العوامل في تحسين الإنتاجية، بينما لوحظ تفاوت كبير بين البلدان في مستوى جهود القضاء على زراعة الكوكا، إذ زادت في كولومبيا من 18 ألف هكتار عام 2016 إلى أكثر من 130 ألف هكتار عام 2020، في حين تراجعت بشكل كبير في البيرو (من 30 ألف هكتار عام 2016 إلى 6272 هكتاراً عام 2020) وفي بوليفيا (من 6577 هكتاراً عام 2016 إلى 2177 هكتاراً عام 2020).

ولاحظ الأمين العام لشؤون الأمن المتعدد الأبعاد في منظمة الدول الأميركية لويس فرناندو ليما أوليفيرا أن "استخدام تقنيات إنتاج أكثر كفاءة وإساءة استخدام السلائف الكيميائية أديا إلى زيادة كمية بعض المخدرات وفاعليتها وضررها".

وبيّن التقرير أن أنواع المخدرات المتوافرة في الأسواق تختلف من بلد إلى آخر، إذ أن الهيرويين مثلاً لا يشكّل مصدر قلق إلا في غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة.

وباء قاتل

وفي الولايات المتحدة ، تحولت المواد الأفيونية إلى وباء قاتل، إذ توفي 107,622 أميركياً بسبب التسمم أو الجرعات الزائدة منها عام 2021.

وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية الأميركية تجد صعوبة كبيرة في اكتشاف هذه المواد إذ نظراً إلى قوتها العالية "يجري الاتجار بها بكميات صغيرة وعادة ما يتم خلطها مع مخدرات أخرى أو بيعها باسم مخدر آخر".

ونبّه التقرير إلى أن أحد الاتجاهات التي لوحظت في الولايات المتحدة هو "الزيادة الكبيرة في الحبوب المقلّدة التي تحتوي على الفنتانيل" والمعروفة باسم "الفنتانيل المختلط".