قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



القاهرة: لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الحادثة نتجت عن اختلال عجلة القيادة في يدي السائق من دون أن توضح أسباب ذلك.

وأكدت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا الى المستشفى.

تودي حوادث السبر القاتلة بحياة الآلاف سنويا في مصر.

وتقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

وفي تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 35 آخرين.