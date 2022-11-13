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إيلاف من الرباط: أعاد حزب التقدم والاشتراكية المغربي ( معارضة برلمانية) انتخاب نبيل بنعبد الله على رأس الحزب لولاية رابعة بعدما قام 1125 من مندوبي المؤتمر الوطني البالغ عددهم 1474 مؤتمرا، بتوقيع لائحة ترشيحه للاستمرار في منصب الأمانة العامة للحزب، بعدما لم يبادر أي قيادي آخر بتقديم ترشحه لشغل هذا المنصب.

وحصل بنعبد الله على 415 من أصوات أعضاء اللجنة المركزية (أكثر من 430 عضوا) المنبثقة عن المؤتمر والتي تعتبر الهيئة المخول لها بالتصويت على الأمين العام، حيث جرى التصويت بطريقة إلكترونية.

وقال بنعبد الله، ليلة السبت في بوزنيقة، في تصريحات صحافية ، عقب اعادة انتخابه امينا عاما للحزب ،إن هذا الاخير سيسعى لتقوية مكانته في المجتمع دفاعا عن مشروعه المجتمعي القائم على الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.

واضاف"اليوم يخرج الحزب من هذا المؤتمر قوي بوحدته وقوي بمواقفه وبموقعه في المجتمع".

وزاد قائلا "إن الحزب سيسعى لتقوية هذه المكانة في المجتمع دفاعا عن المشروع المجتمعي القائم على الديمقراطية والحريات والتحرر على جميع المستويات، وعلى المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الانسان، وعلى الرقي الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والمجالية".

وأشار بن عبد الله إلى أن الحزب سيواصل النضال في تلاحم بين صفوفه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف، مضيفا أن "هناك التزام راسخ من أجل أن يكون للحزب دور أقوى على مستوى المجتمع المغربي".

وبخصوص إعادة انتخابه لولاية رابعة، قال بنعبد الله "كنت أريد أن يكون هناك تجديد على هذا المستوى وسبق لي أن عبرت على ذلك"، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترشح لشغل مهمة الأمانة العامة منذ أسابيع "ولم يكن هناك مرشح وكذلك لم أترشح للأمانة العامة".

وأوضح أن "المؤتمر بشبه إجماع مندوبيه قرر ترشيحي والتزمت بذلك وتم التصويت السري تثبيتا لهذا الأمر"، مشيرا إلى أن المؤتمر المقبل سيشكل فرصة لتجديد الحزب في جميع المستويات بما فيها الأمانة العامة.





