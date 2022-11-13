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إيلاف من بيروت: وفقًا لتقارير وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد عربات مدرعة إسرائيلية الصنع من طراز "غايا أمير" يستخدمها الجيش الأوكراني قرب خيرسون.

#Ukraine: To make today even more notable- for the first time ever Ukrainian forces were spotted using Israeli-made military vehicles! Here we see an Israeli GAIA Amir MRAP 🇮🇱, currently deployed in #Kherson Oblast.



There is no information how these vehicles appeared in Ukraine. pic.twitter.com/yhoAH8J30M — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 11, 2022

وبحسب موقع "ذا كرادل"، نشر حساب على موقع تويتر يركز على التطورات العسكرية في أوكرانيا صورًا لمدرعات الإسرائيلية التي أنتجتها شركة غايا الخاصة، مشيرًا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الجيش الأوكراني في مركبات إسرائيلية الصنع".

VIDEO: Israeli-made armored vehicles destroyed by Russia



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مع ذلك، لم يدم احتفال الأوكرانيين بهذه المدرعات طويلاً. فقد نشرت قناة تيليغرام روسية فيديو يظهر إحدى هذه المركبات بعدما استهدفها الجنود الروس بصاروخ لانسيت ودمروها، بعد انسحابهم المخزي من خيرسون.

Israeli-made MRAP GAIA Amir 4×4 armored car in service with the Armed Forces of Ukraine in the #Kherson Oblast 🇺🇦🇮🇱🤝 pic.twitter.com/hbBUzVWP7M — BlackNAFO🇺🇦😎 (@DancehallHeat) November 11, 2022

وكان إسرائيل قد صرحت سابقًا أنه بسبب "القيود التشغيلية" لا يمكنها نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها زودت الدولة التي مزقتها الحرب بشكل متكرر بالمساعدات الإنسانية وأنظمة الإنذار المبكر. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس قوله: "لا تمتلك تل أبيب القدرات الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي". فمنذ بداية الحرب، طلب كبار المسؤولين الأوكرانيين من إسرائيل نظام دفاع القبة الحديدية. لكن تل أبيب رفضت تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لتجنب إثارة أزمة مع موسكو.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت وسائل إعلام عبرية أن شركة أمنية إسرائيلية باعت أنظمة مضادة للطائرات المسيرة للجيش الأوكراني قادرة على اعتراض وتشويش الطائرات القتالية المسيرة. وكشفت المصادر نفسها أن هذه الأنظمة يتم نقلها عبر بولندا للالتفاف على الحظر الذي تفرضه إسرائيل على بيع أسلحة متطورة لأوكرانيا.