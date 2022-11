إيلاف من بيروت: وفقًا لتقارير وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد عربات مدرعة إسرائيلية الصنع من طراز "غايا أمير" يستخدمها الجيش الأوكراني قرب خيرسون.

#Ukraine: To make today even more notable- for the first time ever Ukrainian forces were spotted using Israeli-made military vehicles! Here we see an Israeli GAIA Amir MRAP 🇮🇱, currently deployed in #Kherson Oblast.



There is no information how these vehicles appeared in Ukraine. pic.twitter.com/yhoAH8J30M