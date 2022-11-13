قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



القيم المشتركة لا تفسر أو تبرر الطبيعة الاستثنائية للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، فالقيم الأكثر أهمية غير مشتركة. الجيد في نتيجة الانتخابات الإسرائيلية قد يكون الاعتراف بهذه الحقيقة.

إيلاف من بيروت: يتسبب الدخول المحتمل لشخصيات سياسية متطرفة بشكل علني في حكومة إسرائيلية جديدة في إثارة الذعر بين أولئك الموجودين في الولايات المتحدة الذين يريدون الحفاظ على العلاقة المتميزة للغاية التي تتمتع بها إسرائيل مع الولايات المتحدة. الأحزاب السياسية الإسرائيلية التي تلفت الانتباه هي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذين تحالفا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لتشكيل ما يُعد الآن ثالث أكبر كتلة في الكنيست وثاني أكبر كتلة في الحكومة المقبلة التي يشكلها بنيامين نتانياهو.

يتميز زعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بمواقف حادة مثل الإشادة بالمطورين لعدم تكافؤ الفرص في بناء المنازل، قائلًا أن "الله أمر اليهود بعدم بيع المنازل للعرب"، والدعوة إلى الفصل بين أقسام الولادة للحفاظ على نساء اليهود على حدة. قال لأعضاء الكنيست العرب: " أنتم هنا من طريق الخطأ، من الخطأ أن [ديفيد] بن غوريون لم ينهِ العمل ولم يطردكم في عام 1948".

زعيم القوة اليهودية، إيتامار بن غفير، أكثر تطرفا من سموتريتش، على الأقل في أساليبه إن لم يكن الجوهر. كان النشاط السياسي المبكر لبن غفير مع كاخ، الحزب الذي شكله الحاخام مئير كهانا، وتم إدانته من العديد من الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها - على أنه جماعة إرهابية. لا يزال بن غفير يصف كاهانا بأنه نجمه السياسي وبطله. حتى وقت قريب، عرض بن غفير في منزله صورة باروخ غولدشتاين، الإرهابي الذي قتل تسعة وعشرين من المصلين الفلسطينيين وجرح 125 آخرين في مذبحة في مسجد في الخليل في عام 1994. بن غفير أدين بالتحريض على الإرهاب والعنصرية وتم إبعاده من الجيش الإسرائيلي بسبب تطرفه.

مرجح أن تقوم الصهيونية الدينية والقوة اليهودية بتحويل قوتهما السياسية إلى ما يشبه مقعدين وزاريين لكل منهما في الحكومة الجديدة. بن غفير يريد حقيبة الأمن العام لنفسه، وهناك فرصة جيدة أن يحصل عليها. سيكون المكافئ في الولايات المتحدة هو أن يصبح الشخص الذي كان معجبًا بالإرهابيين ومرتبطًا بهم، والذين أظهروا كراهية صارخة تجاه أقلية عرقية، وأدينوا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والعنصرية، وزيرًا للأمن الداخلي للولايات المتحدة.

إسرائيل ولّت

يأسف توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، لنتيجة الانتخابات الإسرائيلية والدور المحتمل للصهيونية الدينية والقوة اليهودية، في عمود بعنوان "إسرائيل التي عرفناها قد ولت". لكن ما هي بالضبط إسرائيل التي "عرفناها" قبل هذه الانتخابات الأخيرة؟ ربما يمكننا أخذ تلميح من بعض الفلسطينيين الذين، على الرغم من كل ما هو مخيف فيما يمثله سموتريش وبن غفير، لا يرون سوى اختلاف بسيط عما يعرفونه بالفعل عن العيش تحت الحكم الإسرائيلي.

من مواقف بن غفير المتطرفة المعادية للفلسطينيين، على سبيل المثال، الدفاع عن حصانة شاملة للجنود الإسرائيليين الذين يطلقون النار على الفلسطينيين. لكن هذا لن يمثل تغييرًا فعليًا عن الوضع الراهن، حيث لا يُعاقب أبدًا الجنود الذين يقتلون مدنيين فلسطينيين أبرياء، وفقط عندما يتم نشر مقطع فيديو لحادث ما حتى يتم صفع الرسغين.

في مسألة الإسكان، عزم سموتريش على جعل من الصعب قدر الإمكان على الفلسطينيين العثور على مأوى في الأرض التي تحكمها إسرائيل. مرة أخرى، لا يختلف هذا بشكل واضح عن الوضع الراهن، والذي يتميز بانتظام بهدم منازل الفلسطينيين، وإجلاء الفلسطينيين من الأحياء القائمة منذ فترة طويلة، واستحالة حصول الفلسطينيين على تصريح بناء.

تتجاوز السياسات والمواقف الأساسية في إسرائيل الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، حتى لو كانت هذه الأحزاب وقادتها أكثر صرامة من معظمهم تجاه مثل هذه الأشياء. دورهما في الحكومة لا يُفرض على نتانياهو. على العكس من ذلك، نتانياهو، الذي قضى بالفعل سنوات عديدة كرئيس لوزراء إسرائيل أكثر من أي شخص آخر، توسط بنشاط في التحالف بين الصهيونية الدينية والقوة اليهودية كجزء من جهوده لبناء ائتلاف ناجح، وقام ببناء ائتلاف مماثل مع نفس الأشخاص والأحزاب قبل الانتخابات السابقة.

المواقف المعنية تتجاوز النخبة السياسية وتمتد إلى الكثير من السكان الإسرائيليين. أظهر استطلاع للرأي أجري قبل ست سنوات، على سبيل المثال، أن 48 في المئة من اليهود الإسرائيليين يوافقون على عبارة "يجب طرد العرب أو نقلهم من إسرائيل"، بينما عارضها 46 في المئة. في نفس الاستطلاع، قال 79 في المئة من اليهود الإسرائيليين أنه يجب أن يحصل اليهود على "معاملة تفضيلية" في إسرائيل.

منذ متى؟

على الرغم من التركيز الحالي على نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن ترسيخ المواقف والسياسات العرقية والدينية المتطرفة وغير المتسامحة في إسرائيل واسع النطاق. كان تولي الليكود السلطة لأول مرة، تحت قيادة زعيم الجماعة الإرهابية السابق مناحيم بيغن، في عام 1977 نقطة مهمة في هذه المسيرة. وكذلك كان غزو إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في الحرب التي بدأتها في عام 1967. أو ربما يحتاج المرء إلى العودة إلى الأيام الأولى لدولة إسرائيل، عندما قال بن غوريون : "هناك هوة، ولا شيء يمكن أن يملأ تلك الفجوة. نحن كأمة نريد أن يكون هذا البلد لنا. العرب، كأمة، يريدون هذا البلد ليكون لهم".

أولئك الذين يغسلون أيديهم من نتيجة الانتخابات الإسرائيلية وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى العلاقات الأميركية - الإسرائيلية يعبرون عن رمزية للطبقة السياسية الأميركية، وهي أن العلاقة تقوم على "القيم" المشتركة. يؤكد دينيس روس وديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن "الأميركيين متماثلين مع إسرائيل بسبب القيم المشتركة". المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يستخدم مفردات مماثلة، "ما يجعل هذه العلاقة قوية جدًا منذ استقلال إسرائيل حتى يومنا هذا هو أن هذه علاقة كانت دائمًا قائمة على مصالحنا المشتركة، لكن الأهم من ذلك قيمنا المشتركة. ونأمل أن يواصل جميع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مشاركة قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح، بما في ذلك التسامح والاحترام للجميع في المجتمع المدني، ولا سيما الأقليات".

لا شيء يمكن أن يكون أكثر جوهرية في القيم الأميركية - على الأقل تلك التي يجب أن يفخر بها الأميركيون - من أن تكون ديمقراطية حرة وكاملة مع حقوق متساوية للجميع، بغض النظر عن العرق أو العقيدة، كما توحي كلمات برايس. ولا توجد أية دولة تمنح بموجب القانون أفضلية لمجموعة عرقية ودينية واحدة على غيرها - وهذا من خلال الممارسة يُخضع أولئك الذين ليسوا في المجموعة ذات الامتياز للاضطهاد المنتظم والمنتشر بما يكفي لمنظمات حقوق الإنسان المتعددة لتوثيق ما يصفونه بشكل صحيح بأنه فصل عنصري - يمكن القول بشكل شرعي أنها تشارك هذه القيم وتلتزم بها.

في ما يتعلق بشعارات القيم، هناك تعويذة عن إسرائيل كونها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". لكن لا توجد دولة تحرم ما يقرب من خمسة ملايين شخص - حوالي ثلث سكان الأرض التي تحكمها - أي رأي في اختيار حكامها هو ديمقراطية.

قيم مشتركة؟

تستخدم إسرائيل الإجراءات الديمقراطية بين الشعوب الأخرى الواقعة تحت حكمها، وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تمكنوا من التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، كانت الانتخابات بكل المؤشرات حرة ونزيهة. وهنا تكمن المفارقة: أولئك، مثل روس وماكوفسكي، الذين يتشبثون بهذا الجزء من السكان باستخدام الإجراءات الديمقراطية للادعاء بأن إسرائيل تشترك في القيم الديمقراطية، يعبرون، في نفس الوقت، عن عدم ارتياحهم لما نتج عن استخدام هذه الإجراءات. والدرس الأنسب الذي يجب استخلاصه هو أن أمثال سموتريش وبن غفير لم يتم دفعهم إلى الوضع السياسي الإسرائيلي الحالي من قبل بعض القوة المنحرفة. إنهم يأتون إلى السلطة لأن الكثير من الإسرائيليين يتفقون مع رسائلهم ويصوتون لهم. إنهم الآن جزء من التيار الإسرائيلي السائد.

القيم المشتركة لا تفسر أو تبرر الطبيعة الاستثنائية للعلاقة الأميركية الإسرائيلية، بالنظر إلى أن القيم الأكثر أهمية لا يتم تقاسمها. إذا كان هناك شيء جيد يخرج من نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، فقد يكون ذلك بمثابة اعتراف أكبر بهذه الحقيقة.

إن مضمون السياسة الخارجية للولايات المتحدة هو أنه يجب استبدال العلاقة غير العادية بعلاقة عادية، مع كل ما يعنيه فيما يتعلق بتحويل الثروة إلى بلد غني بالفعل، فيتو في الأمم المتحدة مما يزيد من عزلة الولايات المتحدة، وغيرها من مظاهر العلاقة غير العادية. ستظل السياسة الواقعية الجيدة تدعو إلى تعاملات مكثفة مع إسرائيل بسبب أهميتها ونفوذها في منطقتها - تمامًا كما أن للولايات المتحدة أيضًا تعاملات مكثفة مع العديد من الدول الأخرى غير الديمقراطية والتي لا تشترك معها في القيم الأساسية.