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القاهرة: قال محامي السجين السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والذي توقف عن شرب السوائل مع افتتاح قمة المناخ كوب27، الإثنين إن موكله يشرب المياه وهو في "حالة جيدة".

وقال المحامي خالد علي نقلا عن رسالة كتبها موكله إلى عائلته إن عبد الفتاح "كتب ... أنه بخير ويخضع لمراقبة طبية" وبأنه "بدأ شرب" المياه السبت.