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إيلاف من لندن: فيما هددت إيران الاثنين بقصف المناطق العراقية الشمالية المأهولة بالسكان، أبلغ وزير خارجة العراق نظيره الإيراني أن قصف بلاده تصعيد أحادي عدائي.

فقد تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً من نظيرهِ الإيرانيّ حسين عبداللهيان، أعرب فيه الاول "عن موقف العراق إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة بإقليم كردستان العراق اليوم، من قبل الجانب الإيرانيّ، مُتَسبِّبَةً بوقوع أعداد بين شهيد وجريح. عادَّاً ذلك تجاوزاً سافراً على سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وشدد الوزير العراقي خلال الإتصال على " أهميَّة أن يكونَ الحوار سبيلاً لإيقاف هذا التصعيد العدائيّ غير المُبرر، واصفاً استمرار هذه الأعمال الإنفراديَّة بالخطرة." كما قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف".



بغداد تهدد طهران

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية العراقية أنها تدين "بعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ صباح اليوم، من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كُردستانِ العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنينَ الآمنين بين شهيدٍ وجريح".

وأشارت الخارجية في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى أن "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للإستقرار، وسبَقَت مواقفنا لتؤشِّر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وحذرت الخارجيَّة من أن العراق "سيتخذ إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه" من دون توضيح ماهي هذه الاجراءات اوكيفية الدفاع عن سيادة البلاد.



طهران تهدد بالقصف

ومن جهته هدد ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية إلايرانية اليوم إن هجمات بلاده المقبلة لمناطق شمال العراق ستستهدف "المناطق المزدحمة بالسكان".

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران اليوم تابعته "إيلاف" أن منطقة بكرجو في السليمانية وقرية توبوز آباد في شمال العراق من المناطق التي يسكنها مواطنون عاديون و"سنستهدفها بالتأكيد في العمليات القادمة". وهدد أهالي هذه المناطق بأنهم إذا أرادوا استتباب أمنهم فعليهم نبذ هؤلاء "الإرهابيين".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها ومنع التنظيمات الارهابية من تهديد أمن ومصالح إيران لكنها لم تنجح في ذلك وأن الحكومة العراقية المركزية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها" بحسب قوله.

وقصفت إيران الاثنين مناطق العراق الشمالية في اقلسم كردستان بمسيرات وصواريخ استهدفت مقرات المنظمات الإيرانية الكردية المعارضة لطهران هناك أسفرت بحسب وزير الصحة في إلاقليم سامان برزنجي عن مقتل مدني وإصابة 8 أشخاص بجروح فيما قتل اثنان من عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

الامم المتحدة تدين الهجوم

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان.

وقالت البعثة في تغريدة تابعتها "إيلاف" "ندين تجدد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على إقليم كردستان والتي تنتهك السيادة العراقية".

وشددت على انه "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه".. مؤكدة أن "الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".

واشنطن : ندعم قادة بغداد وأربيل

كما أدانت الولايات المتحدة الأميركية القصف الإيراني مؤكدة دعمها لقادة بغداد والإقليم.

وقالت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة على تويتر "تُدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على اقليم كردستان العراق اليوم".. داعية إيران إلى "التوقف عن مهاجمة جارتها العراق والشعب العراقي".

وأكدت السفيرة الاميركية أن بلادها تتضامن مع قادة بغداد والاقليم وتدين هذه الانتهاكات للسيادة العراقية .

علاوي ينتقد مواقف الحكومة

ومن جانبه انتقد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي المواقف العراقية الرسمية "الخجولة" ضد تكرار الاعتداءات الخارجية.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر إن "المواقف الرسمية المتواضعة والخجولة من استمرار الاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية وعدم مكافحة نشاطات التنظيمات الارهابية التي تتخذ من بعض المناطق منطلقا اعتداءاتها على دول الجوار هو السبب الرئيس في استمرار التمادي على السيادة العراقية والتدخلات الاثمة في الشأن العراقي نريد أن نرى إجراءات تحفظ هيبة العراق وسيادته".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي مواقع ومعسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المناهضة للنظام الايراني في إقليم كردستان العراق عدة مرات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

يشار الى أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء حاسم لوقف الهجمات التي يشنها الإيرانيون والأتراك على الإقليم.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقاء مع الصحافيين السبت في بغداد بهذا الخصوص بأن حكومته يجب أن "تتخذ كل الإجراءات وفقاً للسياقات القانونية الدولية". وأضاف "نرفض أي عدوان من أي دولة سواء كانت إيران أو تركيا".