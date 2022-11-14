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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة سحب قواتها من مالي في وقت أبكر مما هو مخطط له بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال وزير القوات المسلحة بوزارة الدفاع جيمس هيبي إن انقلابين في مالي خلال ثلاث سنوات "قوضا" جهود السلام، كما هاجم الحكومة المالية الحالية لعملها مع مجموعة المرتزقة الروسية (فاغنر).

ومنذ عام 2020، كان هناك حوالى 300 جندي بريطاني في البلاد كجزء من مهمة للأمم المتحدة لحماية السكان المحليين من التطرف الإسلامي.

وحسب تقرير لـ(بي بي سي)، قال الوزير هيبي لمجلس العموم إن "مجموعة فاغنر مرتبطة بالانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان ، كما أن شراكة الحكومة المالية مع مجموعة فاغنر تأتي بنتائج عكسية على الاستقرار والأمن الدائمين في منطقتهم".

ووصفت العملية في مالي بأنها "أخطر مهمة حفظ سلام في العالم" وقد فقد 288 من جنود الأمم المتحدة حياتهم هناك منذ عام 2013.

جماعات متشددة

وأثناء وجودها في المنطقة ، قامت القوات البريطانية بدوريات استطلاع بعيدة المدى ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في المنطقة مثل القاعدة والدولة الإسلامية.

وفي قرارها، فإن المملكة المتحدة هي أحدث دولة تسحب قواتها من مالي، حيث أنهت فرنسا رسميًا وجودها الذي دام عقدًا من الزمن الأسبوع الماضي.

وكانت القوات الفرنسية في مالي بناءً على طلب من الحكومة آنذاك، ومع ذلك، فمنذ الاستيلاء على السلطة في عام 2020 ، اختلف حكام مالي العسكريون مع فرنسا وتحولوا بدلاً من ذلك إلى روسيا للمساعدة في قتالهم ضد المتمردين الإسلاميين الذين ينشرون الفوضى في أنحاء البلاد. الكثير من البلاد.

وهناك تقارير واسعة النطاق وذات مصداقية تفيد بأن مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية تساعد مالي، على الرغم من عدم الاعتراف بذلك رسميًا من قبل روسيا أو مالي.

فظائع

واتهمت جماعات حقوق الإنسان الروس بالعمل مع الجيش المالي بارتكاب فظائع، مثل مقتل حوالي 300 مدني في أبريل.

في غضون ذلك، فإن التمرد الإسلامي، الذي كان مبررًا للجنود للاستيلاء على السلطة ، قد ازداد سوءًا.

وقتل أكثر من 4000 شخص في العام الماضي وأصبحت أجزاء كثيرة من البلاد خارج سيطرة المجلس العسكري في مالي.

وفي تصريح أمام مجلس العموم ، قال وزير القوات المسلحة إنه "حزين" لسحب القوات البريطانية من مالي ، لكنه أصر على أن التزام الحكومة بالمنطقة لا يزال "غير منقوص".

تنسيق مع أوروبا

وقال الوزير إن المملكة المتحدة ستلتقي بممثلين من أوروبا وغرب إفريقيا في أكرا لتنسيق ردهم "المتجدد" في المنطقة. وأضاف أن "المسؤولية عن كل هذا تقع في باماكو .. انقلابان في ثلاث سنوات قوضتا الجهود الدولية لدفع السلام قدما".

وأبلغ السيد هيبي النواب أنه خلال زيارته الأخيرة لمالي "ناشد" وزير الدفاع هناك أن يرى قيمة "الجهد الدولي في بلاده" ولكن ذلك بعد فترة وجيزة من بدء الحكومة المالية العمل مع فاغنر.

وأضاف: "لا يمكن لهذه الحكومة أن تنشر جيش بلادنا لتوفير الأمن عندما لا تكون حكومة البلد المضيف على استعداد للعمل معنا لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين."

وفي الأخير، أشاد الوزير هيبي بعمل القوات البريطانية ووصفه بأنه "ممتاز" لكنه قال بعد تجربة المملكة المتحدة في العراق "نحن واضحون أنه لا ينبغي نشر الأداة العسكرية في مكافحة التمرد أو مهام التطرف العنيف ما لم يكن هناك التزام واضح ومقنع تجاه التقدم السياسي".