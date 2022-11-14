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القدس: بعث قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي يقود بلاده بعد انقلاب العام الماضي، برسالة تهنئة الإثنين إلى بنيامين نتانياهو الفائز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية والمكلف تشكيل الحكومة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق.

ونقل بيان أصدره مكتب نتانياهو عن البرهان قوله "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات وأتطلع إلى استمرار تعاوننا لتعزيز العلاقات في كل المجالات لصالح مواطني البلدين".

في كانون الثاني/يناير 2021، وقعت الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول المتهمة بتمويل الإرهاب.

وأكد البرهان أنه لا يزال ملتزمًا بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلاده، بعدما تولى السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في السودان واضعاً بعنف حدّاً لتحول ديموقراطي انطلق في العام 2019.

تطبيع العلاقات

وقامت ثلاث دول أخرى في المنطقة - الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب - بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية برعاية واشنطن. وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع واعتبروها "خيانة" إذ كسرت الإجماع العربي لجهة عدم امكان التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل بدون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وعلى عكس الإمارات والبحرين والمغرب، لم يُتبع السودان الاتفاق بخطوات ملموسة لتعزيز العلاقات.

إلى ذلك هنأ الملك الأردني عبد الله الثاني، الإثنين نتانياهو عبر الهاتف، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، علماً أن الأردن وقّع معاهدة سلام مع إسرائيل العام 1994.

وفاز نتانياهو بالانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب حلفائه من اليمين المتطرف واليهود المتدينين، وكُلّف رسميًا الأحد تشكيل الحكومة.