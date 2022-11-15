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إيلاف من لندن: أصبح عدد سكان العالم 8 مليارات وهو ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 1950، على الرغم من وجود عدد أكبر من الناس على الأرض أكثر من أي وقت مضى لأننا نعيش لفترة أطول.

وحذرت شعبة السكان في الأمم المتحدة عند الاعلان أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات نسمة، اليوم الثلاثاء، من أن المزيد من المصاعب تنتظر المناطق التي تواجه بالفعل ندرة في الموارد بسبب تغير المناخ.

كما سيضيف عدد سكان العالم 2.4 مليار شخص آخر بحلول العام 2080، وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة.

وقالت ستيفاني فيلدشتاين، مديرة السكان والاستدامة في مركز التنوع البيولوجي: "يحتاج كل شخص إلى الوقود، والخشب، والمياه، وإلى مكان يسمونه منزلاً".

ضغط الموارد



ويرى الخبراء أن ضغط الموارد سيكون مروعًا بشكل خاص في الدول الإفريقية، حيث من المتوقع أن يزداد عدد السكان هناك. وهي أيضًا من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، والأكثر احتياجًا إلى التمويل المتعلق به.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش حوالي 738 مليون شخص دون إمدادات غذائية كافية، من المتوقع أن يقفز عدد السكان بنسبة 95٪ بحلول منتصف القرن، وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام. وقد حذر مركز الأبحاث في تقرير صدر في أكتوبر من أن الكثير من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء لن تكون مستدامة بحلول منتصف القرن.

الصعيد العالمي



وعلى الصعيد العالمي، يمثل عدد السكان البالغ 8 مليارات نسمة، مليار شخص أضيفوا إلى كوكب الأرض في السنوات الـ 11 الماضية فقط.

وقال جون ويلموث، مدير قسم السكان في الأمم المتحدة، إن الوصول إلى 8 مليارات شخص هو "علامة على النجاح البشري"، لكنه يمثل أيضًا "خطرًا كبيرًا على مستقبلنا".

استحوذت البلدان ذات الدخل المتوسط، ومعظمها في آسيا، على معظم هذا النمو، وأضافت حوالي 700 مليون شخص منذ العام 2011.

وزادت الهند حوالي 180 مليون شخص، ومن المقرر أن تتفوق على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان العام المقبل.

انخفاض في اماكن



في المقابل، انخفض عدد المواليد بشكل مطرد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وقد كافحت الصين أيضًا مع إرث برنامج سياسة "الطفل الواحد"، وحثت العائلات في العام الماضي على إنجاب طفل ثانٍ أو حتى ثالث.

مستويات عليا



وبينما يصل عدد سكان العالم باستمرار إلى مستويات عليا جديدة، يلاحظ علماء الديموغرافيا أن معدل النمو قد انخفض بشكل مطرد إلى أقل من 1٪ سنويًا. وهذا من شأنه أن يمنع العالم من الوصول إلى 9 مليارات شخص بحلول العام 2037.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان العالم ذروته عند حوالي 10.4 مليار شخص في ثمانينيات القرن الواحد والعشرين، وسيظل عند هذا المستوى حتى العام 2100.

وقال ويلموث: "جزء كبير من هذه القصة يكمن في أن عصر النمو السكاني السريع الذي عرفه العالم منذ قرون يقترب من نهايته".

قلق متزايد



سيولد معظم 2.4 مليار شخص الذين ستتم إضافتهم قبل بلوغ الذروة السكانية العالمية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يمثل تحولًا بعيدًا عن الصين والهند.

وقالت ديبورا بالك، الباحثة الديموغرافية في جامعة مدينة نيويورك: "المدن الإفريقية ستنمو في المتوسط". وسيترك هذا الملايين من سكان المناطق الحضرية معرضين لتهديدات مناخية مثل ارتفاع منسوب مياه البحار.

ومن المتوقع أن تصبح مدينة لاغوس الساحلية في نيجيريا، على سبيل المثال، أكبر مدينة في العالم بحلول نهاية القرن.

هجرات جماعية



وقال الخبراء إن النمو السكاني السريع المقترن بتغير المناخ، من المرجح أن يتسبب في هجرة جماعية ونزاعات في العقود المقبلة.

كما أن وجود المزيد من الناس على هذا الكوكب يفرض مزيدًا من الضغط على الطبيعة، حيث يتنافس الناس مع الحياة البرية على الماء والغذاء والأرض. لكن مقدار استهلاكهم مهم بنفس القدر، مما يشير إلى أن صانعي السياسة يمكنهم إحداث فرق كبير من خلال فرض تغيير في أنماط الاستهلاك.

وكانت انبعاثات الكربون لأغنى 1% من سكان الأرض، أو حوالي 63 مليون شخص، أكثر من ضعف انبعاثات نصف البشرية الأفقر بين عامي 1990 و 2015، وفقًا لتحليل أجراه معهد ستوكهولم للبيئة ومنظمة أوكسفام الدولية غير الربحية في العام 2020.

العالم الطبيعي



وأشار ويلموث إلى أن تأثير الإنسانية على العالم الطبيعي "له علاقة بكيفية تصرفنا أكثر من عددنا".

وفي عام 2020 ، انخفض معدل النمو السكاني العالمي إلى أقل من 1٪. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انخفاض معدل المواليد ، حيث تنجب النساء عددًا أقل من الأطفال بسبب انتشار وسائل منع الحمل وتحسين التعليم والتنقل للنساء والفتيات.

ويتقدم سكان العالم أيضًا في العمر - 10٪ تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وسوف يرتفع هذا إلى 16٪ بحلول عام 2050.

وبحلول عام 2050 ، سيكون عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ضعف عدد أولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

والمنطقتان الأسرع نموًا في العالم هما شرق وجنوب شرق آسيا ، حيث يقطن 2.3 مليار شخص ، ووسط وجنوب آسيا ، حيث يبلغ عدد سكانها 2.1 مليار نسمة.

كما ان الصين والهند هما البلدان الأكثر كثافة سكانية في العالم ، حيث يبلغ عدد سكان كل منهما 1.4 مليار نسمة. وبناءً على توقعات الأمم المتحدة ، ستتفوق الهند على الصين لأول مرة العام المقبل.

وسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

بلدان أفريقيا



ومن المتوقع أن تساهم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050.

وستأتي أكبر الزيادات على وجه التحديد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا ، حيث سيتضاعف عدد السكان في السنوات الثلاثين المقبلة.

وفي أماكن أخرى من أفريقيا ، ستكون أكبر الزيادات في نيجيريا وإثيوبيا ومصر. وفي آسيا خارج الهند والصين، سيحدث أكبر نمو في باكستان والفلبين.

وبصورة أعم، فإن 46 دولة من أقل البلدان نموا في العالم سيكون لديها أسرع نمو سكاني من الآن وحتى عام 2050.

