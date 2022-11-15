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إديس ابابا: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات طبّية وصلت إلى عاصمة منطقة تيغراي الإثيوبية الثلاثاء، عقب اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردي تيغراي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر في إثيوبيا جود فوهنوي لوكالة فرانس برس "أول قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وصلت لتوها إلى ميكيلي".