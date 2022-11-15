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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الثلاثاء إن إسرائيل لن تسمح بأن "يستجوب" مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جنودها بشأن مقتل الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأكد لبيد في تغريدة على تويتر"لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة". ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة.

ووصف لبيد الجيش الإسرائيلي بأنه يتمتع بـ"الأخلاق" مؤكدًا أن "الجنود وقادتهم... يحققون بدقة في أي حدث غير منتظم ويلتزمون بقيم الديموقراطية وقوانينها".

احتجاج

وقال "تم إبلاغ الأميركيين باحتجاجنا القوي".

وكانت قد أشادت عائلة أبو عاقلة التي قُتلت خلال عملية عسكرية إسرائيلية، بقرار الولايات المتحدة فتح تحقيق في وفاتها.

من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية "بقرار وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".