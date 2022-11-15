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وارسو: دعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون، على خلفية تقارير أفادت عن سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".

وأفادت الوكالة البولندية نقلا عن الحكومة بأن مجلس الوزراء سينعقد.

وتأتي المحادثات بعد ضربات روسية استهدفت أوكرانيا الثلاثاء وأغرقت سبعة ملايين شخص في العتمة بعد أيام قليلة على انسحاب روسي مذل.

واستهدفت الضربات أيضا لفيف في غرب أوكرانيا حيث أبلغت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن 80 بالمئة من أنحاء المدينة.

وأعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخًا" الثلاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة".