قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



وارسو: أعلن متحدث باسم الحكومة البولندية الثلاثاء أن وارسو رفعت مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية، على خلفية ورود تقارير غير مؤكدة عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وقال المتحدث بيوتر مولر في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وارسو "اتّخذ قرار برفع مستوى تأهب بعض من الوحدات القتالية وغيرها من الأجهزة".

ولم يذكر مولر المعلومات حول الصواريخ لكنه أشار إلى وقوع انفجار في شرق البلاد أسفر عن مقتل مواطنين.

وأكد للصحافة "أجهزتنا على الأرض حاليًا لتحديد ما الذي حصل".

وأفادت وسائل إعلام بولندية عن وقوع انفجار في مستودع حبوب في بلدة بريفودوف قرب الحدود مع أوكرانيا.

على أثر ذلك، تحدث الرئيس البولندي أندريه دودا مع نظيره الأميركي جو بايدن والأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

من جهة أخرى، من المقرر أن يتحدث وزير الدفاع البولندي ماريوش بواشتشاك في الساعات المقبلة مع نظيره الأميركي لويد أوستن.