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وارسو: يجري الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، وفق ما أعلنت الرئاسة البولندية، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال مستشار الرئيس البولندي جاكوب كوموتش في تغريدة إن "المحادثة بين رئيسَي بولندا والولايات المتحدة جارية".