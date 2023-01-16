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إيلاف من لندن: على الرغم من الغضب الايراني على تسمية العراق للخليج بالعربي فقد اكدت بغداد الاثنين ان بطولة خليجي 25 تهدف الى تعزيز علاقات العراق مع اشقائه في دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدها معهد الخدمة الخارجيَّة في وزارة الخارجيَّة العراقية بمقر الوزارة في بغداد تحت عنوان "السياسة الخارجيَّة والدبلوماسيَّة الرياضيَّة، الرياضة رسالة سلام ومودة بين الشعوب" بمشاركة رئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس النواب العراقيّ ونائبه، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، وسفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجيّ واليمن، فضلًا عن مُشارَكة نخبة من أساتذة الجامعات العراقيَّة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان تابعته "ايلاف" انه جرى خلال الندوة "التأكيَّد على أنَّ تنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة يُعَدُّ مدخلًا لتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق ودول الخليج العربيّ، كما تشكّل عاملاً إضافياً آخر يساهم في تعزيز مكانة العراق السياسيَّة في الفضائين، العربيّ والإقليميّ، وكذا الدوليّ، وتوفّر له آفاقاً أوسع".

بغداد: تعزيز العلاقات مع اشقائنا في الخليج العربي

وأضافت الخارجية ان الندوة جاءت "بالتزامن مع بطولة كأس الخليج العربيّ بنسخته الـ25، المُقامة حاليًا في مُحافظة البصرة، في إطار دبلوماسيَّة رسميَّة داعمة للدبلوماسيَّة الرياضية سعياً في تعزيز علاقات العراق مع دول مجلس التعاون".

وأشارالمُشاركون إلى الجُهُود التي بذلتها وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، وبالتعاون مع المُؤسسات الحكوميَّة والرياضيَّة في سبيل إنجاح البطولة، بما قامت به من إجراءات لتسهيل دخول الجماهير الرياضيَّة العربيَّة إلى العراق.

وقد نتج عن الحوارات والمُداخلات التي طرحت خلال الندوة الحوارية توصيات مُهمة تؤكد ان "الدبلوماسيَّة الرياضيَّة أصبحت حقلاً للقوة الناعمة، إذ يمكن أنَّ تسهم بشكل كبير في أدامة زخم العلاقات والمصالح المُشترَكة وتمثل دافعًا حقيقيًا لتحقيق التنمية والازدهار لعلاقات العراق مع أشقائه في دول الخليج العربيّ".

السوداني: الخليج العربي واقع

وقد رد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على اعتراض ايران بألتأكيد على ان الخليج العربي أمر واقع.

واعتبر السوداني في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية على هامش زيارته الى برلين الجمعة الماضي إن "دول الخليج العربي هذا واقع، ولانريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها".

وحول علاقات بلاده مع دول الخليج العربي وإيران، كشف السوداني أن "بغداد تواصل مساعيها للتوسط بين السعودية وإيران".. مضيفا "نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا".

وأكد أن "أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواء أكان من إيران أم تركيا".. وقال "واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية معهما بموقف رسمي رافض".

خليجي 25 عرس عربي

وكان السوداني قد اقام السبت الماضي مأدبة غداء في بغداد على شرف وفود اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25 من رؤساء اتحادات ونائبيهم، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج ونخبة من الإعلاميين الخليجيين حيث اعرب عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة .

السوداني بين رؤساء وفود الدول المشاركة في بطولة خليجي 25 خلال اقمته مأدبة غداء على شرفهم في بغداد السبت 14 كانو الثاني يناير 2023 (مكتبه)

وأكد السوداني في كلمة على الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها.

ووصف السوداني البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية. وأوضح أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم.



إيران الغاضبة



وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد اعلن الاربعاء الماضي ان وزارته استدعت السفير العراقي في ايران (نصير عبدالمحسن) احتجاجا على "استخدام السلطات العراقية مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي" خلال بطولة خليجي 25 الكروية الجارية فعالياتها حاليا في مدينة البصرة العراقية الجنوبية .

ومن جانبه هاجم البرلمان الإيراني اطلاق اسم الخليج العربي على بطولة خليجي 25 وندد بتصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاطلاقهما تسمية "الخليج العربي" وطالبهما بالاعتذار عن ذلك.

يذكر ان الخليج العربي هو ذراع مائية لبحر العرب بحسب الموسوعة العالمية ويكيبيديا يمتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب شمالا بطول 965 كم ويزيد طول الساحل العربي على الخليج العربي بحوالي 1050 كيلومتراً على الساحل الايراني وتطل على الخليج ثمان دول هي العراق والكويت والسعودية وقطر والامارات وعُمان ثم ايران .