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بكين: أعلنت مجموعة تنسنت الصينية العملاقة في قطاع التكنولوجيا الإثنين فصل ما يزيد عن مئة من موظفيها لخرقهم سياسات الشركة، مؤكدة إحالة عدد منهم على الشرطة تبين أنهم مذنبون بالرشوة والاختلاس.

والمجموعة مدرجة في بورصة هونغ كونغ وهي أكبر مطور لألعاب الفيديو في العالم ومالكة لتطبيق وي تشات، لكنها واجهت صعوبات من جراء ضوابط تنظيمية مشددة فرضتها بكين على قطاع التكنولوجيا أواخر 2020.

وتبيّن للشركة أن أكثر من مئة موظف خرقوا سياسات مكافحة الاحتيال، حسبما قالت في بيان.

وأحالت أكثر من عشرة منهم على الأجهزة الأمنية الصينية، وفق البيان.

وقالت الشركة إنه "ردا على مشكلات الفساد والاحتيال داخل الشركة، واصلت إدارة التحقيق في مكافحة الاحتيال في تنسنت تعزيز حملتها وقامت بالتحقيق في سلسلة من الانتهاكات في إطار مشكلات شائعة".

وأضافت أن "عدد الحالات والأشخاص الذين طالتهم تحقيقات في 2022 ارتفع مقارنة ب2021".

وتبين أن المتهمين اختلسوا أموالا للشركة وقبضوا رشى، بحسب تنسنت، مضيفة أن عددا منهم أحيل على الشرطة ودينوا في المحكمة.

وتأكد أن أحد الموظفين "قبض رشى من موظفين من القطاع الخاص" وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وفق الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوني ما في اجتماع داخلي الشهر الماضي إن درجة الفساد في المؤسسة "صادمة"، وفق وسائل إعلام حكومية.

تعرضت تنسنت لضربة جراء ضوابط تنظيمية مشددة فرضتها بكين على قطاع ألعاب الفيديو، تعهدت في إثرها مئات الشركات إزالة المحتوى "الضار سياسيا" من منتجاتها وفرض قيود على اللاعبين دون السن القانونية للامتثال لمطالب الحكومة.

لكنها سجلت بوادر انتعاش مع تضاعف سعر سهمها تقريبا في بورصة هونغ كونغ منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر عندما انخفض إلى مستوى غير مسبوق منذ 2017.

كذلك، حصلت الشركة الشهر الماضي على أول ترخيص للعبة فيديو منذ 18 شهرا.